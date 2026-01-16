Znate li koje je najčešće ime na svijetu? Nose ga i brojne žene u Dalmaciji

Na prvi pogled, lista najpopularnijih imena na svijetu djeluje kao još jedna internetska zanimljivost. Ipak, kada se zagrebe ispod površine, ona otkriva puno više od puke mode u imenovanju - govori o demografiji, povijesti, religiji i golemoj snazi brojki. Upravo zato je važno razumjeti što takve ljestvice doista mjere, a što se u njima često pogrešno čita, piše Index.

Prosjek je jedno ime na 243 osobe

Jedan od najcitiranijih izvora za globalne podatke o imenima je Forebears, platforma koja prikuplja i procjenjuje podatke iz javnih registara, popisa stanovništva, administrativnih zapisa i genealogijskih baza diljem svijeta. Prema njihovim procjenama, danas na Zemlji postoji gotovo 30 milijuna jedinstvenih osobnih imena, a prosječno na jedno ime dolazi oko 243 osobe. No "najpopularnije" u ovom kontekstu ne znači najčešće davano novorođenčadi, nego - najčešće nošeno među živućom populacijom.

Upravo zato na vrhu globalne ljestvice stoji Maria, s više od 61 milijun nositeljica. Riječ je o imenu koje nadilazi kontinente i jezike, duboko ukorijenjeno u kršćanskoj tradiciji Europe, Latinske Amerike i Filipina, ali i često korišteno kao dio složenih imena. Njegova snaga nije u trenutnom trendu, nego u stoljećima kontinuirane upotrebe.

Ostatak liste

Odmah iza Marije slijedi ime koje mnogima u Europi zvuči gotovo nepoznato - Nushi. No ovdje dolazimo do ključne lekcije globalnih statistika: popularnost imena ne mjeri se kulturnom prepoznatljivošću, nego apsolutnim brojem ljudi. Nushi je izrazito rašireno u određenim dijelovima južne i zapadne Azije, u regijama s iznimno gustom populacijom, što ga automatski gura u svjetski vrh, bez obzira na to koliko je nevidljivo u zapadnom kulturnom prostoru.

Treće mjesto drži Mohammed, a kada se pogleda cijela lista, postaje jasno da je riječ o metodološkom problemu koji bitno oblikuje poredak. Imena Mohammed, Muhammad, Mohamed i Mohammad pojavljuju se kao četiri odvojene stavke u prvih deset, iako je riječ o istom imenu zapisanom različitim transliteracijama arapske verzije tog imena.

Zbroje li se te varijante, dolazi se do više od 110 milijuna ljudi, što bi ovo ime uvjerljivo postavilo na prvo mjesto na svijetu. Forebears, međutim, dosljedno računa svaku varijantu zasebno, jer se oslanja na točno onako zapisana imena u službenim izvorima.

Sličan obrazac vidi se i kod imena Jose, koje zahvaljujući Španjolskoj, Portugalu i osobito Latinskoj Americi ima gotovo 30 milijuna nositelja. Višegeneracijska popularnost u državama s velikim brojem stanovnika čini svoje - Jose je ime koje se prenosilo desetljećima, često kao dio dvostrukih imena, i tako akumuliralo golemi broj nositelja.

Kineska imena Wei i Yan dodatno ilustriraju kako demografija nadjačava sve druge faktore. U zemlji s više od 1,4 milijarde stanovnika čak i “obično” ime automatski postaje globalno dominantno. Kratka, tradicionalna imena i slogovi koji se često ponavljaju u različitim kombinacijama čine da Kina redovito ima predstavnike u svjetskom vrhu, iako ih izvan Azije rijetko doživljavamo kao globalne hitove.

Ahmed, posljednje ime u top 10, predstavlja široki islamski svijet - od Bliskog istoka, preko Turske i južne Azije, do Afrike. Njegova raširenost rezultat je religijskog značaja, dugog povijesnog kontinuiteta i velike geografske disperzije.

Sve to vodi do ključnog zaključka: ove ljestvice ne govore ništa o tome što je danas “u trendu” među roditeljima, nego prikazuju zbroj povijesti, religije, kolonijalnog nasljeđa i demografskih realnosti. Imena koja se u Europi ili SAD-u doživljavaju kao rijetka ili egzotična mogu biti među najčešćima na svijetu, dok su lokalni hitovi često globalno statistički nevidljivi.

Drugim riječima, lista najpopularnijih imena na svijetu nije popis mode, nego ogledalo planeta - onakvog kakav doista jest, a ne kakvim ga mi doživljavamo iz vlastitog kulturnog kruga.