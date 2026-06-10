Znanstvenici prvi put snimili "glas" najvećeg živućeg organizma na Zemlji

Šuma Pando u američkoj saveznoj državi Utah nije obična šuma. Riječ je o jednom jedinom organizmu sastavljenom od čak 47.000 genetski identičnih debala povezanih zajedničkim korijenskim sustavom. Ovaj golemi klon jasikolisne topole prostire se na 40 hektara, težak je oko 6000 tona te se smatra najvećim živućim organizmom na svijetu po masi.

Zahvaljujući eksperimentalnim snimkama zvučnog umjetnika Jeffa Ricea, znanstvenici su prvi put uspjeli zabilježiti zvukove koji prolaze kroz Pandov korijenski sustav. Koristeći hidrofon postavljen u šupljinu grane, Rice je snimio vibracije koje, prema njegovim riječima, vjerojatno nastaju kada milijuni listova podrhtavaju na vjetru, a njihove se vibracije prenose kroz debla i korijenje.

Snimke pružaju nove dokaze o povezanosti Pandova golemog korijenskog sustava, a istraživači vjeruju da bi analiza zvuka mogla pomoći u proučavanju protoka vode, strukture korijenja i općeg zdravstvenog stanja ovog drevnog organizma starog oko 12.000 godina.

Projekt je započeo kao umjetnička suradnja s udrugom Friends of Pando, no znanstvenici danas u njemu vide velik potencijal za neinvazivno istraživanje jednog od najneobičnijih živih bića na Zemlji.

Ipak, Pando je sve ugroženiji zbog ljudskog utjecaja na okoliš, uključujući krčenje zemljišta i poremećaje u ekosustavu. Znanstvenici upozoravaju da bi budućnost ovog drevnog diva mogla biti neizvjesna.