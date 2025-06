Znanstvenici povezali konzumaciju popularnog pića s rakom gušterače

Mnogi ljudi povremeno uživaju u piću tijekom druženja ili proslava, no postavlja se pitanje ima li redovita konzumacija alkohola dugoročne posljedice za zdravlje. Iako su neka istraživanja ukazala na moguće dobrobiti umjerene konzumacije crnog vina za zdravlje srca, važno je napomenuti da alkohol nosi i brojne rizike, osobito kad se pije u većim količinama. Najveći izazov je pronaći ravnotežu i biti svjestan utjecaja alkohola na organizam, osobito kada je riječ o ozbiljnim bolestima.

Najnovija velika studija proučavala je vezu između konzumacije alkohola i raka gušterače. Ova bolest ubraja se među deset najčešćih vrsta raka, a često se otkriva u kasnoj fazi, kada su šanse za izlječenje znatno manje. Znanstvenici su analizirali podatke gotovo 2,5 milijuna ljudi tijekom prosječno 16 godina i zaključili da povećana konzumacija alkohola može povećati rizik od razvoja ovog oblika raka, prenosi Index.

Posebno su rizični pivo i žestoka pića

Rezultati su pokazali da žene koje dnevno piju jednu do dvije čaše vina, piva ili žestokog pića (otprilike 1.2 dcl vina, 2.5 dcl piva ili 0.3 dcl žestokog pića) imaju 12 posto veći rizik od raka gušterače u odnosu na one koje piju manje. Kod muškaraca konzumacija dvije do četiri čaše vina, piva ili žestokog pića dnevno povećava rizik za 15 posto, dok više od četiri čaše na dan povećava rizik za čak 36 posto.

Posebno su rizični pivo i žestoka pića, dok vino nije pokazalo značajnu povezanost s ovim oblikom raka. Stručnjaci napominju kako su podaci o količini alkohola dobiveni putem samoprocjene, što može dovesti do podcjenjivanja stvarnog unosa, piše EatingWell.

Važno je naglasiti da su, prema stručnjacima, manje količine alkohola uvijek sigurnije, a kada je riječ o zdravlju, manje je bolje. Ako želimo smanjiti rizik, dobro je redovito preispitivati svoje navike pijenja i po potrebi potražiti podršku ili savjet stručnjaka.