Znanstvenice izlaze na Rivu: "Znanost u prolazu 2026" prvi put stiže u Split

Znanost će ove godine, povodom Međunarodnog dana žena, doslovno izaći na ulicu: znanstveno-popularni događaj “Znanost u prolazu 2026”, koji se već pet godina održava u Zagrebu, po prvi put dolazi i na splitske ulice. Događaj je najavljen za 7. ožujka na Obali Hrvatskog narodnog preporoda (Rivi), s početkom u 10:30 sati, a građane očekuje niz kratkih, pristupačnih razgovora o temama koje sežu od molekulskih materijala i uzgoja riba do strojnog učenja, meteotsunamija i mehanizama u stanicama.

Znanost "licem u lice" s građanima

Koncept “Znanosti u prolazu” temelji se na ideji da znanstvenice izađu iz laboratorija i predavaonica te znanje donesu građanima u svakodnevni, otvoreni prostor. U neformalnoj atmosferi gradske rive posjetitelji će moći postavljati pitanja, razbijati mitove i upoznati znanost iz nove perspektive, kroz izravni razgovor s izlagačicama.

Organizator je Udruga Znanost u prolazu, a splitsko izdanje održava se pod okriljem velikog europskog projekta Science Comes to Town.

Inicijativu je pokrenula Inga Patarčić, biologinja i znanstvenica, potaknuta vlastitim iskustvom sudjelovanja na znanstveno-popularnim događanjima u Berlinu. Prepoznajući vrijednost takvog formata za otvaranje dijaloga o znanosti, koncept je prilagodila hrvatskom kontekstu. Kroz udrugu koju vodi, projekt je s vremenom izrastao u platformu koja povezuje znanstvenu zajednicu i građane, uz naglasak na vidljivost žena u znanosti.

Interdisciplinarni "meni" tema: Od molekula do mora i algoritama

Program donosi “paletu za moždano nepce” kroz raznolike znanstvene priče i istraživanja. Među potvrđenim izlagačicama su:

(Institut Ruđer Bošković) – “Bez muke nema nauke, pa ni molekulskih spužvi” Bavi se razvojem novih metoda u mehanokemiji poroznih materijala i njihovom sintezom inovativnim pristupima. Ivana Bušelić Garber (Institut za oceanografiju i ribarstvo) – “Pametniji uzgoj riba – od nove hrane do genoma”

(Institut za oceanografiju i ribarstvo) – “Pametniji uzgoj riba – od nove hrane do genoma” Istražuje unapređenje akvakulture kako bi riba bila zdravija za ljude i ekološki održivija. Jelena Čulić Gambiroža (Pomorski fakultet) i Ana Čulić – “Primjena strojnog učenja na podacima iz svakodnevnog života”

(Pomorski fakultet) i – “Primjena strojnog učenja na podacima iz svakodnevnog života” Jelena koristi strojno učenje za analizu podataka iz stvarnog svijeta, a Ana razvija rješenja za pametne i energetski učinkovite sustave. Daria Ezgeta Balić (Institut za oceanografiju i ribarstvo) – “Kamenica – više od delicije na tanjuru”

(Institut za oceanografiju i ribarstvo) – “Kamenica – više od delicije na tanjuru” Istražuje obnovu europske plosnate kamenice u Jadranu te promiče oceansku pismenost među mladima. Andrea Gelemanović (Mediteranski institut za istraživanje života / Medicinski fakultet u Splitu) – “Skriveni obrasci zdravlja i bolesti”

(Mediteranski institut za istraživanje života / Medicinski fakultet u Splitu) – “Skriveni obrasci zdravlja i bolesti” Istražuje molekularne poveznice između starenja, upale i kroničnih bolesti s ciljem razvoja personaliziranih terapija. Mija Marinković (Prirodoslovno-matematički fakultet) – “Mala stanična briga za veliki početak života”

(Prirodoslovno-matematički fakultet) – “Mala stanična briga za veliki početak života” Proučava ulogu mitohondrija u razvoju posteljice, plodnosti i reproduktivnom zdravlju. Ivana Novak Nakir (Medicinski fakultet) – “Što u našim stanicama održava čistoću i red?”

(Medicinski fakultet) – “Što u našim stanicama održava čistoću i red?” Bavi se autofagijom, procesom “recikliranja” stanica i njegovom ulogom u zdravlju i bolestima. Nikolina Pleić (Medicinski fakultet) – “Kako statistika i genetika pomažu razumjeti bolesti štitnjače”

(Medicinski fakultet) – “Kako statistika i genetika pomažu razumjeti bolesti štitnjače” Istražuje genetske i okolišne utjecaje na funkciju i poremećaje štitne žlijezde. Martina Požar (Prirodoslovno-matematički fakultet) – “Od alkohola do lijekova: nevidljivi svijet tekućina”

(Prirodoslovno-matematički fakultet) – “Od alkohola do lijekova: nevidljivi svijet tekućina” Proučava molekularne tekućine kroz spoj računalnih simulacija i eksperimenta. Jadranka Šepić (Prirodoslovno-matematički fakultet) – “Duboke morske struje: od sjevernog do južnog pola i natrag kroz 2000 godina”

(Prirodoslovno-matematički fakultet) – “Duboke morske struje: od sjevernog do južnog pola i natrag kroz 2000 godina” Istražuje ekstremne razine mora i meteotsunamije te njihove posljedice. Ivana Uzelac Glavinić (Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije) – “Tranzicija prema održivoj gradnji: Zašto bismo u gradnji trebali više koristiti lokalno drvo?”

(Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije) – “Tranzicija prema održivoj gradnji: Zašto bismo u gradnji trebali više koristiti lokalno drvo?” Bavi se razvojem inovativnih drvenih konstrukcija i održivim građevinskim rješenjima. Barbara Zorica (Institut za oceanografiju i ribarstvo) – “Mala, ali nezamjenjiva: priča o srdeli”

