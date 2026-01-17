Znanostvenici o Trumpovim tvrdnjama: "Nema dokaza o vezi paracetamola i autizma kod djece"

Uzimanje paracetamola tijekom trudnoće je sigurno i nema dokaza da povećava rizik od autizma, ADHD-a ili neurorazvojnih poteškoća kod djece, zaključak je nove velike studije. Stručnjaci koji stoje iza istraživanja poručuju da bi trudnice trebale biti umirene ovim nalazima, koji su u suprotnosti s kontroverznim tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa iznesenima prošle godine, piše BBC.

Sveobuhvatna analiza

Tvrdnje američkog predsjednika, koje su tada kritizirale medicinske organizacije diljem svijeta, potaknule su ovo novo istraživanje. Studija, objavljena u časopisu The Lancet, obuhvatila je analizu 43 najpouzdanije studije o upotrebi paracetamola u trudnoći, uključujući stotine tisuća žena. Istraživači su se posebno usredotočili na visokokvalitetne studije koje su uspoređivale braću i sestre, što im je omogućilo da isključe druge čimbenike poput genetike i obiteljskog okruženja, čineći njihovu studiju "zlatnim standardom".

"Kada smo proveli ovu analizu, nismo pronašli nikakve veze, nije bilo povezanosti, nema dokaza da paracetamol povećava rizik od autizma", izjavila je za BBC glavna autorica studije, profesorica Asma Khalil. "Poruka je jasna - paracetamol ostaje sigurna opcija tijekom trudnoće kada se uzima prema uputama", dodala je, prenosi Index.

Ovi nalazi potvrđuju smjernice vodećih medicinskih organizacija u Velikoj Britaniji, SAD-u i Europi. U studiji se navodi da se sve prethodno prijavljene veze između lijeka i povećanog rizika od autizma vjerojatno mogu objasniti drugim čimbenicima, a ne izravnim učinkom samog paracetamola.

Važnost liječenja boli i temperature

Profesorica Khalil, stručnjakinja za fetalnu medicinu na Sveučilištu u Londonu, naglasila je važnost paracetamola. "Ovo je važno jer je paracetamol lijek prvog izbora koji preporučujemo trudnicama s bolovima ili povišenom temperaturom", rekla je. Zdravstveni savjeti upozoravaju da neliječenje visoke temperature ili boli tijekom trudnoće može povećati rizik od pobačaja, prijevremenog poroda ili razvojnih problema kod djeteta.

Reakcije stručnjaka

Medicinski stručnjaci koji nisu bili uključeni u istraživanje pozdravili su nalaze, ističući da će pomoći u smanjenju zabrinutosti među trudnicama. Profesor Ian Douglas s Londonske škole za higijenu i tropsku medicinu rekao je da je studija "dobro provedena" jer je isključila studije niže kvalitete. Prema profesoru Janu Haaviku sa Sveučilišta u Bergenu, studija pruža "snažne dokaze" da upotreba paracetamola u trudnoći ne povećava rizik od autizma, ADHD-a ili intelektualnih teškoća te bi "trebala učinkovito riješiti ovo pitanje", prenosi Index.

Kontekst američkih tvrdnji

U rujnu 2025. godine, predsjednik Trump izjavio je da njegova administracija povezuje paracetamol (acetaminofen) s autizmom i pozvao trudnice da izbjegavaju taj lijek. Nakon toga, američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) izdala je pismo kliničarima pozivajući na oprez, ali je istovremeno navela da je paracetamol i dalje jedini lijek odobren za liječenje vrućice tijekom trudnoće.

Glasnogovornik američkog Ministarstva zdravstva rekao je da su "mnogi stručnjaci" izrazili zabrinutost, navodeći kao primjer studiju sa Sveučilišta Harvard iz kolovoza 2025. koja je ukazala na mogući rizik kod "posebno teške ili produljene upotrebe". Na svojoj web stranici, FDA navodi da "uzročna veza" između lijeka i neuroloških stanja "nije utvrđena". Zdravstveni dužnosnici u Ujedinjenom Kraljevstvu i dalje naglašavaju da paracetamol ostaje najsigurniji lijek protiv bolova dostupan trudnicama.