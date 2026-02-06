Close Menu

Znanost u prolazu po prvi put stiže na splitsku Rivu: Javno učenje, rasprave i priče znanstvenica uoči Dana žena

Riva kao učionica na otvorenom

Split će 7. ožujka 2026., dan uoči Međunarodnog dana žena, postati velika učionica na otvorenom. Na splitskoj Rivi održat će se "Znanost u prolazu", događanje koje javni prostor pretvara u arenu za učenje, razgovor i susret građana sa znanošću – kroz radionice, predavanja i predstavljanje istraživanja znanstvenica iz Splita i Hrvatske.

Program se održava pod okriljem velikog europskog projekta Science Comes to Town, a organizatori poručuju kako je cilj približiti aktualna istraživanja široj publici, potaknuti znanstvenu raspravu i pokazati da znanost nije rezervirana samo za laboratorije i učionice.

Koncept "Znanosti u prolazu" temelji se na jednostavnoj ideji: znanost se najbolje širi kada je dostupna, razumljiva i "na dohvat ruke". Upravo zato lokacija nije slučajna – Riva, kao gradska pozornica i mjesto susreta, postaje prostor javnog učenja i razgovora o temama koje se tiču svakodnevnog života: od materijala budućnosti, preko pametnih tehnologija, do mora, hrane i zdravlja.

Od molekulskih "spužvi" do zelenije kemije

Jedno od predavanja donosi priču o poroznim materijalima koji se ponašaju poput molekulskih spužvi – u svojoj strukturi kriju oku nevidljive šupljine i prolaze, a mogu se koristiti kao katalizatori, vodljivi materijali, za skladištenje plinova i tekućina ili kao molekulska sita.

O tome govori dr. sc. Ivana Brekalo, znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, koja se bavi mehanokemijskim metodama – pristupom koji može ponuditi učinkovitiju i okolišno prihvatljiviju sintezu ovih materijala. Umjesto dugih i ponekad opasnih postupaka, ideja je doslovno "zavrnuti rukave" i dio procesa odraditi fizičkom silom, uz poznatu poruku: bez muke nema nauke.

Kako "pametni" sustavi postaju pametniji i korisniji? Odgovor često leži u strojnome učenju, koje omogućuje da se velike količine podataka pretvore u odluke koje olakšavaju život – bilo da se radi o grijanju i hlađenju, personaliziranim preporukama ili praćenju kvalitete okoliša.

U fokusu su modeli koji spajaju podatke senzora i subjektivne povratne informacije korisnika, kako bi se preciznije predvidjela toplinska ugodnost i preferencije. Slični pristupi koriste se i u procjeni kvalitete vode, gdje analiza više parametara može pomoći u ranijem otkrivanju zagađenja i boljem monitoringu.

Svoj rad i iskustvo u toj temi kroz program donosi doc. dr. sc. Jelena Čulić Gambiroža s Pomorskog fakulteta u Splitu, koja u znanstvenom radu primjenjuje metode strojnog učenja na raznolikim podacima iz stvarnog svijeta, a paralelno popularizira znanost i približava informatiku studentima.

Kamenica kao "ključna vrsta" Jadrana – i upozorenje da vrijeme curi

Kamenice su mnogima sinonim za deliciju, ali njihova važnost daleko nadilazi gastronomiju. One filtriranjem povećavaju prozirnost mora, stvaraju staništa za brojne organizme, pridonose bioraznolikosti i na nekim područjima stabiliziraju morsko dno. Istodobno, njihov je opstanak sve ugroženiji – ne samo u Jadranu, nego i u Europi, gdje su na pojedinim područjima već funkcionalno izumrle.

O tome govori dr. sc. Daria Ezgeta Balić, viša znanstvena suradnica Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, koja se bavi biologijom i ekologijom morskih organizama, osobito školjkaša, te istražuje kako obnoviti staništa europske plosnate kamenice. Uz znanstveni rad, aktivno promiče oceansku pismenost i popularizaciju znanosti među mladima.

Jedno od predavanja otvara temu koja je presudna za početak života, a često ostaje "nevidljiva" – posteljicu. Riječ je o jedinom privremenom ljudskom organu, jedinom koji istodobno nosi dva genoma, majčin i fetalni, te se nakon oko 280 dana prirodno odbacuje.

Zanimljivo, posteljica dijeli neke karakteristike s tumorskim tkivom – brzo raste, invazivna je i metabolički vrlo aktivna – no njezina je uloga stvaranje i održavanje života. U središtu interesa su mitohondriji i procesi autofagije i mitofagije, mehanizmi koji čuvaju "kvalitetu" staničnih energetskih centara, a poremećaji tih procesa povezuju se s placentalnim insuficijencijama za koje danas ne postoje ciljani dijagnostički ni terapijski pristupi.

O toj temi govori doc. dr. sc. Mija Marinković s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, otvarajući prostor za razgovor o novim biomedicinskim smjerovima i "zdravijem početku života".

Susret znanosti i grada

"Znanost u prolazu" u Splitu donosi presjek istraživanja koja se izravno dotiču života u Dalmaciji i šire – od mora i okoliša, preko tehnologije, do biomedicine i materijala budućnosti. Uoči Dana žena, fokus na znanstvenice dodatno naglašava važnost vidljivosti i komunikacije znanstvenog rada, ali i činjenicu da su znanstvene teme, kad se iznesu na ulicu, često bliže i zanimljivije nego što mislimo.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0