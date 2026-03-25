Znanost, kreativnost i tehnologija za mlade: treća AJ+TI konferencija u Splitu

Treća AJ+TI konferencija za mlade, namijenjena učenicima predmetne nastave i srednjoškolcima, održat će se 27. ožujka 2026. na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu (FESB), od 9:30 do 17:00 sati. Događaj organizira Udruga Neutroni, u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom, Centrom izvrsnosti SDŽ i Regionalnim znanstvenim centrom Adriatic, pod pokroviteljstvom Sveučilišta u Splitu i FESB-a.

Konferencija je namijenjena osnovnoškolcima, srednjoškolcima, studentima i svima zainteresiranima za stjecanje novih znanja i vještina. Cilj je okupiti mlade koji žele proširiti svoje vidike, istražiti nova područja i povezati se s vršnjacima sličnih interesa.

Sudionici će kroz predavanja i radionice imati priliku učiti od stručnjaka iz različitih područja, od informacijske tehnologije i dizajna, preko liderstva i osobnog razvoja, do tema poput mentalnog zdravlja i financijske pismenosti. Program uključuje interaktivne panele i praktične aktivnosti koje potiču sudjelovanje, razmjenu ideja i umrežavanje s predavačima i vršnjacima.

Udruga Neutroni kroz projekte poput AJ+TI konferencije i maratona zdravih navika „Priša“ potvrđuje da Split nije samo grad bogate povijesti, već i prostor u kojem se aktivno oblikuje budućnost mladih. Sudjelovanje na konferenciji pruža mladima priliku za jačanje samopouzdanja, kritičkog mišljenja i aktivnog sudjelovanja u društvenim i zajedničkim aktivnostima. Konferencija je besplatna uz prethodnu registraciju, a za sve prijavljene osigurani su ručak i osvježenje uz prethodnu registraciju.

Više informacija o programu i rasporedu predavanja dostupno je OVDJE, dok se prijave zainteresiranih učenika vrše putem linka.