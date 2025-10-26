Znamo tajnu savršeno pečenog krumpira. Evo je

Tijekom prakse u kulinarskoj školi, jedna mlada kuharica odlučila je naučiti više od onoga što nude školske klupe. Zaposlila se u catering tvrtki koju je vodio poznati chef — i ondje otkrila trik koji joj je zauvijek promijenio način pečenja krumpira.

Chef joj je pokazao jednostavnu, ali genijalnu metodu: lim za pečenje treba zagrijati prije nego što se na njega stavi krumpir. Taj korak ubrzava pečenje i daje savršeno hrskavu koricu. Nakon toga krumpire treba dobro osušiti, premazati maslinovim uljem i začinima — najbolje rukama — te ih rasporediti na vrući lim s grančicama ružmarina, timijana i glavicama češnjaka.

Cijeli lim se zatim prekriva aluminijskom folijom i peče oko 30 minuta. Folija zadržava paru i arome, pa krumpiri iznutra postaju mekani i puni okusa. Nakon što se folija ukloni, sve se kratko zapeče dok ne poprimi zlatnu boju.

Rezultat? Krumpir koji je izvana hrskav, a iznutra mekan i prožet mirisom bilja i pečenog češnjaka — toliko dobar da je postao najtraženije jelo u trgovini i na catering jelovniku.