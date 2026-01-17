Zlouporaba povjerenja u poslovanju: Direktor oštetio tvrtku za 193 tisuće eura

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru podiglo je, nakon provedene istrage, optužnicu pred Županijski sud u Zadruom protiv 56-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog dva kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju.

Prema navodima iz optužnice, okrivljenika se tereti da je u razdoblju od 13. siječnja 2017. do 15. prosinca 2020. godine u Zadru, kao osnivač i direktor trgovačkog društva, s ciljem pribavljanja nepripadne imovinske koristi za sebe, a na štetu društva kojim je upravljao, s njegova žiro računa podizao novčana sredstva u ukupnom iznosu od 193.269,72 eura.

Državno odvjetništvo navodi da navedeni iznos nije utrošen za poslovanje trgovačkog društva, već ga je okrivljenik zadržao za sebe, čime je društvo oštetio za isti iznos, a sebi pribavio protupravnu imovinsku korist.

Optužnica je podignuta zbog kaznenih djela iz članka 246. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona, a o daljnjem tijeku postupka odlučivat će Županijski sud u Zadru.