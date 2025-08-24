Žličica jednog sastojka čini kavu zdravijom i ukusnijom

Kava je omiljeni jutarnji ritual milijuna ljudi, a osim što podiže razinu energije i poboljšava koncentraciju, nova istraživanja pokazuju da joj se može dodati sastojak koji povećava njezine blagodati i obogaćuje okus – kakao prah.

Kombinacija kofeina i flavonoida iz kakaa stvara snažan učinak na mozak, raspoloženje i kardiovaskularno zdravlje. Kako navodi Vogue, kakao je posebno bogat polifenolima, osobito flavanolima, kojima se pripisuju brojni pozitivni učinci na organizam. Redovita konzumacija povezuje se s manjim rizikom od srčanih bolesti, upalnih procesa i metaboličkih poremećaja.

Osim što djeluje antioksidativno, spoj kofeina iz kave i teobromina iz kakaa doprinosi stabilnoj energiji i jasnoj koncentraciji tijekom dana. Znanstveni radovi ističu da flavonoidi iz kakaa povoljno djeluju na živčani sustav i mogu imati neuroprotektivna svojstva.

Dodatna korist dolazi kroz poticanje proizvodnje hormona sreće – endorfina, serotonina i dopamina – što pozitivno utječe na raspoloženje. Tamna čokolada i kakao također mogu djelovati prebiotički, podupirući zdravlje crijevne mikrobiote.

Za srce, flavonoidi dokazano pomažu u snižavanju krvnog tlaka, poboljšanju elastičnosti krvnih žila te povećanju razine “dobrog” HDL kolesterola.

Stručnjaci preporučuju dodavanje do jedne žličice čistog, nezaslađenog kakaa u kavu, idealno nakon što se napitak malo ohladi kako bi se sačuvala nutritivna vrijednost flavonoida.