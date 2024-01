ZLATNE SPLIĆANKE Lee, Dea, Antonija i Lucija zlatne na boksačkom prvenstvu Hrvatske

Nakon zlatne Karmele Makelje, u nedjelju u preostalim finalima boksačica Pit bull je ostvario stopostotni učinak; 5 finala i 5 zlatnih medalja i to redom Lee Lalić- seniorke do 52 kg, Dea Bolanča- seniorke do 60 kg, Karmela Makelja- seniorke do 66 kg, Antonija Zec- seniorke do 70 kg te Lucija Bilobrk- seniorke do 81 kg.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Pit Bull Foto: Pit Bull Foto: Pit Bull Foto: Pit Bull Foto: Pit Bull Foto: Pit Bull Foto: Pit Bull Foto: Pit Bull Foto: Pit Bull

Ovaj briljantni rezultat naših boksačica je ujedno i povijesni jer je ovo najveći broj zlatnih medalja ikad što je jedan klub osvojio na seniorskom prvenstvu Hrvatske u boksu.

2024. godina je velika i važna godina u boksačkom svijetu, prvenstveno zbog Olimpijskih igara u Parizu, a onda i svjetskog prvenstva u Kazahstanu te europskog prvenstva u Beogradu na kojima će Pit bull sigurno imati svoje predstavnike. Prvi krug kvalifikacija za Olimpijske igre na rasporedu je već za mjesec i pol dana u Milanu, a drugi krug kvalifikacija u Bangkoku u lipnju.

Još jednom čestitke curama i trenerima kluba na ostvarenim rezultatima, a sad slijedi povratak u dvoranu i nastavak rada za nadolazeće izazove, poručuju iz Pit Bulla.