ZLATNA ULAZNICA Poseban božićni poklon za dvoje

Koncertna dvorana Ive Tijardovića predstavlja nešto potpuno drugačije, Zlatnu ulaznicu Koncertne dvorane Ive Tijardovića - poseban božićni poklon za dvoje.
Upravo zato jer zajednički trenuci vrijede više, kreirali su Zlatnu ulaznicu koja omogućuje dva mjesta za ukupno četiri koncerta u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića po izboru vlasnika ulaznice po jedinstvenoj cijeni od 55 €.
Odabir se odnosi na koncerte iz ciklusa klasične glazbe, jazz glazbe, svjetske glazbe, Splitskog kruga i OFF ciklusa koji se održavaju u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića u razdoblju od 1. siječnja do 1. lipnja 2026.
Zlatnu ulaznicu moguće je kupiti isključivo na blagajni Hrvatskog doma Split (Tončićeva 1, 21000 Split) od 28. studenog do 25. prosinca 2025.
