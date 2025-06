Zlatko Dalić otkrio da jedan reprezentativac propušta Češku

Utakmica Hrvatska - Češka bit će druga za Vatrene u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026., ali već sad je jasno da je riječ o ključnom dvoboju za izabranike Zlatka Dalića.

Naime, Češka je zasad maksimalna u skupini L, s devet bodova iz tri utakmice i upravo će oni biti glavni konkurent našoj reprezentaciji u nastojanjima da se osvoji prvo mjesto i izbori izravni plasman na svjetsku smotru, piše Gol.hr.

"Češka je znatno teži protivnik od Gibraltara, velik respekt imamo prema njima. Imaju odličnih igrača i izbornika koji je iskusan i vrhunski trener. U Gibraltaru smo rasporedili minutažu. Ako hoćemo sutra tri boda, moramo biti čvršći, agresivniji i strpljivi. Ova utakmica je ključna i svima nam je cilj Svjetsko prvenstvo. Gvardiol i Šutalo su se odmorili. Luka Sučić propušta utakmicu zbog privatnih obaveza, a Fruk je bolje, no nisam siguran je li on unutra," rekao je Zlatko Dalić u uvodu

Kako sačuvati koncentraciju mladih igrača zbog transfer glasina?

"Ja se nadam i vjerujem da ih to ne remeti puno. Svakih sat vremena nešto novo ispada, oni znaju što je prava istina, većina je netočno što se piše. Prvo Hrvatska pa onda mogu rješavati svoje stvari."

Česi su najavili da se neće braniti, hoćete li vi igrati s trojicom u zadnjoj liniji?

"Nećemo se prilagođavati Česima. Imamo respekt, ali mi ćemo diktirati kako će se igrati. Nećemo mijenjati formaciju, igrat ćemo s četvoricom igrača u obrani."

Perišić?

"Ivan Perišić je jedan od glavnih igrača, on je nedostajao, rijetko koji igrači se ovako vrate. Rijedak je slučaj da se netko vrati kao on. Madam se da će to ponoviti i da neće biti ozljeda."