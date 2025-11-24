Živa jelka zasjala kraj Zlatnih vrata: Blagdanski sjaj u srcu Splita

Kraj Zlatnih vrata, pod tihim bdjenjem impozantnog Grgura Ninskog, ovih je dana zasjala jelka kakvu Split rijetko viđa – živo, gotovo petnaest metara visoko stablo koje na tom mjestu godinama raste, diše i pamti. Umjesto da se dopremaju posječena stabla, Parkovi i nasadi ove su godine odlučili iskoristiti ljepotu postojećeg zelenila te živo stablo pretvoriti u blagdanski simbol grada.

Okićena zlatnim kuglama koje se lagano njišu na buri, jelka se pretvorila u prigušeni izvor svjetla, diskretan, ali dojmljiv ukras povijesne jezgre Splita. “Malo blagdanske čarolije u srcu našeg grada”, poručuju iz Parkova i nasada, ističući kako je naglasak ove godine stavljen na sklad s prostorom i poštovanje prema prirodi.

U sjeni stoljetne platane, pred zidovima koji pamte carstva i ljudske priče, živa jelka sada stoji kao tihi svjetionik topline. U prostoru gdje kamen šapuće povijest, a prolaznici zastanu i udahnu atmosferu starog Splita, Božić je stigao mekše nego inače – s više brige za okoliš i s naglaskom na ono što je već dio gradske duše.

Živa jelka. Živ grad. Živa blagdanska lipota.

I drugi dijelovi centra grada bit će okićeni za blagdansko vrijeme koje nas očekuje.