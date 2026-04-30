„Živa baština Dalmacije“ 9. svibnja na Prokurativama

U organizaciji Splitsko-dalmatinske županije, pod okriljem Sudamje, 9. svibnja na Prokurativama održat će se manifestacija „Živa baština Dalmacije“. Riječ je o manifestaciji koja na jednom mjestu okuplja tradiciju i običaje iz cijele Splitsko-dalmatinske županije — od Zagore do otoka.

Događaj započinje defileom kulturno-umjetničkih društava, koji će krenuti od Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu preko Marmontove ulice i Rive, do Prokurativa, donoseći već u samom dolasku pjesmu, nošnje i atmosferu različitih krajeva u samo srce Splita.

Pjesma, ples i običaji uživo

Program na Prokurativama donosi tri glavna segmenta — ples, pjesmu i glazbu kroz nastupe kulturno-umjetničkih društava, interaktivne prezentacijske zone starih zanata i običaja te gastro prezentaciju okusa iz svih krajeva Splitsko-dalmatinske županije.

Tako će posjetitelji na Prokurativama, uz klape, ojkanje, reru i ples, moći pratiti kako nastaju predmeti od gline, kamena i šiblja — kroz lončarstvo na ručnom kolu, pletenje košara i obradu kamena. Riječ je o vještinama koje su nekad bile dio svakodnevice, a danas ih rijetko imamo priliku vidjeti izbliza, i to na jednom mjestu. Posebno se ističe sudjelovanje Klesarske škole Pučišća, gdje će se posjetitelji moći i sami okušati u obradi kamena.

Nošnje, frizure i tradicijski nakit

Uz ono što nastaje rukama, manifestacija donosi i prikaz tradicijskog odijevanja i uređivanja Dalmatinki kroz generacije — od bogatstva narodnih nošnji iz svih dijelova županije do mogućnosti da kroz radionice i sami isprobaju stare dalmatinske frizure i izrade tradicijski nakit od perli.

Film i izložba kao pogled u tradiciju

U sklopu programa bit će predstavljena i izložba fotografija pripreme soparnika, dok će se izvan Prokurativa, istoga dana u Kinu Karaman, prikazati film „Za križen“, koji donosi tih i neposredan uvid u stoljetnu tradiciju otoka Hvara.

Okusi Dalmacije iz svih krajeva županije

Gastro dio donosi autentične okuse različitih krajeva — od soparnika i vrgorskih puževa na ljutiku, preko slastica poput makarske i imotske torte i rafiola iz Sinja, Trogira i Imotskog, do autohtonih vina poput dobričića i crljenka, uz šoltanska nagrađivana maslinova ulja, med i trogirski pelinkovac.

U manifestaciji sudjeluje devet turističkih zajednica: Vrgorac, Makarska, Imotski, Sinj, Omiš, Kaštela, Trogir, Brač i Šolta, dok je dio sadržaja namijenjen i najmlađima kroz dječji kutak. Posjetitelji će moći ponijeti i vlastitu uspomenu — fotografiju u ambijentu dalmatinske tradicije.

Organizator manifestacije je Splitsko-dalmatinska županija, uz partnerstvo FA Jedinstvo i turističkih zajednica iz Splitsko-dalmatinske županije.

Ulaz je slobodan.

Detalje programa pratite na webu (https://mrezakulture.dalmacija.hr/) i društvenim mrežama Mreže kulture.