Zinfest ponovno spaja vino i gastronomiju: Kaštela u znaku Crljenka i dalmatinske marende

Ovogodišnje peto izdanje Zinfesta održat će se od 13. do 15. studenog u Marini Kaštela, i nanovo će okupit vinare, vinogradare i ljubitelje vina iz cijele regije kako bi svjedočili novom značaju Crljenka kaštelanskog, direktnog pretka u svijetu priznatog i slavnog Zinfandela. Uz bogat enološko-gastronomski program, festival donosi i natjecanje u pripremi dalmatinske marende, što dodatno ističe tradiciju i povezanost Kaštela s globalnom vinskom i gastro scenom. Na današnjoj konferenciji za medije koja se održala u restoranu Spinnaker u Marini Kaštela, glavni akteri predstavili su program za nadolazeću manifestaciju.

Organizator Zinfesta, Srećko Radnić, istaknuo je kako je manifestacija zamišljena kao dvije priče koje se isprepliću i u konačnici ni ne mogu jedna bez druge. Tako ćemo na dvije pozornice, u tri dana festivala slušati priče o hrani i vinu.

''Posjetitelji će moći kušati naša tradicijska jela koja ćemo sljubiti s kaštelanskim vinima. Ove godine prezentirat ćemo tridesetak vina od Crljenka te vjerujem kako ćemo svi skupa uživati u kušanju. Osim toga, kroz program 'Priča o vinu', predstavit će se učenici i profesori ugostiteljskih škola, gastronomskim delicijama s potpisom. Ove godine će se uz natjecanja u dalmatinskim marendama, organizirati i 'masterclass' na kojem će se predstaviti „ Zadnja berba Crljenka.“

Suorganizator uz klaster Zoru i Grad Kaštela, ove godine je i Turističko-ugostiteljska škola iz Splita, čiji je profesor objasnio što će to njihovi učenici raditi na Zinfestu.

"Velika nam je čast i zadovoljstvo sudjelovati na manifestaciji koja slavi tradiciju i povezanost hrane i vina. Ovaj festival je za naše učenike izlazak iz komfor zone, a u drugu ruku želimo pratiti trendove u kulinarstvu. Na manifestaciji će naši učenici kuhati tradicijsku kuhinju, i to gulaš od divljači sa njokama od bundeve te raštiku s ječmom i dimljenim plodovima mora. Na ovaj način naši učenici će se upoznati s tradicijskom hranom te shvatiti kako je uparivanje hrane i vina jako važan segment", pojasnio je Lorenzo Pervan.

Značaj Zinfesta za grad Kaštela potvrdila je i Antonia Kljaić, pročelnica za društvene djelatnosti grada Kaštela.

„Grad Kaštela tradicionalno podržava događanja koja promiču očuvanje autohtonih jela i pića. Ova manifestacija doprinosi jačanju kulturnog identiteta Kaštela, Dalmacije, ali i cijele Hrvatske,“ istaknula je Kljaić, dodavši kako festival pozicionira Kaštela ne samo kao turističku destinaciju već i kao mjesto bogato kulturnom i povijesnom baštinom.

„Priča o Crljenku zapravo je priča o svim našim iseljenicima. Crljenak je prošao put od Kaštela do Kalifornije, gdje je pronašao svoj novi identitet kao Zinfandel. No, poput iseljenika, Crljenak se ponovno vratio svojim korijenima, u Kaštela, i upravo to daje posebnost ovoj manifestaciji, a posebno kada se vinu pridruži i gastronomija u formi dalmatinske marende“, dodaje Kljaić.

Na Zinfestu će ljubitelji dalmatinske kuhinje moći uživati u specijalitetima poput orza s plodovima mora i cruda od tune, koje će pripremati poznati chef kuhinje restorana Spinnaker Marine Kaštela, Petar Božić, zajedno sa svojim kolegama.

„Drago mi je da je Marina Kaštela već petu godinu domaćin ovoga sajma te da isti napreduje. Ovo je jedinstvena prilika za posjetitelje da kušaju autentična dalmatinska jela u kombinaciji s vrhunskim vinima našeg kraja,“ kazao je Božić.

Ulaz na sva događanja je besplatan te vjerujemo kako će posjetitelji uživati u dalmatinskoj marendi te kušati vrhunska kaštelanska vina.