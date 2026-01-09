Zimski uvjeti u Splitu prorijedili Peškariju, ali ribe ne nedostaje

Oko Splita danas - snijeg. A u centru grada provjerili smo kakvo je stanje na splitskoj Peškariji, pogotovo na dan u tjednu kada većina obitelji za ručak upravo odabire obrok baziran upravo na ovom dragulju Mediterana.

Kako je prošlo jutro na Peškariji, pitali smo Sinišu Beroša, glavnog čovjeka splitske ribarnice.

"Na Peškariji, k'o da je ponedijak. Nema svita, svi se pripadnu na ovo vrime. U Splitu ovo za nas nije normalno vrime. Da je bilo di drugdje, bilo bi normalno", kazao je.

"Ribarima smeta vitar. Pada li snig, padaju li sikire, to ništa ne smeta nijednom ribaru, pogotovo u velikim brodovima. Vitar je taj koji stvara probleme, trenutno ga nema, čak ima i brodova vanka, tako da nije neki problem", dodaje.

U ponudi se većinom radi o kočarskoj ribi, zato što su veliki brodovi izašli vanka: ima mola, trlje, muzgavaca, totani, liganja...

"Danas je recimo trlja 3 eura, moli su od 5 do 8 eura. Pas je 10, škarpunada od 6 do 8 eura, stvarno jeftina riba danas", kaže Siniša.

Atmosfera na Peškariji je i dalje bila živa.

"I kad nema svita, mi uvijek nađemo sebi posla, pa onda tako napravimo jednu dobru marendu. Kupili smo kuvalo ovdje pa sada kužinajemo, pečemo, frigamo, zafrkajemo se, guštamo, pustili smo muziku, pivamo. Čak ta muzika na kraju dovede kojega čovjeka, jer sa Marmontove se čuje", ispričao nam je Siniša.

Reportažu s Peškarije donosi Siniša Vickov.