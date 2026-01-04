ZIMSKI UVJETI OTEŽAVAJU PROMET Nesreća na A1 u smjeru Dubrovnika, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h

Prema izvješću Hrvatskog autokluba u 12.51 sati, promet u većem dijelu Hrvatske odvija se u otežanim zimskim uvjetima. Kolnici su mokri i skliski, a snijeg mjestimice pada u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj Hrvatskoj i Slavoniji. Zbog niskih temperatura postoji opasnost od poledice.

Zimske službe su na terenu te je u tijeku čišćenje i posipavanje kolnika, no na pojedinim dionicama promet se odvija usporeno jer se vozila zimske službe kreću smanjenom brzinom. U priobalju dodatne poteškoće stvara jak vjetar, zbog kojeg su na Jadranskoj magistrali (DC8) uvedena ograničenja za pojedine skupine vozila.

HAK poziva vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak te ne kreću na put bez zimske opreme.

Zbog zimskih uvjeta zabranjen je promet za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, kao i za vozila bez zimske opreme, na pojedinim cestama u Lici.

Istodobno su zabilježeni i izvanredni prometni događaji. Na autocesti A1, na 185. kilometru između čvorova Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika, dogodila se prometna nesreća te se promet odvija uz ograničenje brzine od 40 km/h.

Zbog prometne nesreće na autocesti A2 Zagreb–Macelj, na čvoru Sveti Križ Začretje (28. km) u smjeru Maclja, također se vozi uz ograničenje brzine.