Zima paralizirala promet: Hrvatska presječena snijegom, vjetrom i zabranama

Snijeg pada u Lici, Gorskom kotaru, sjeverozapadnoj Hrvatskoj, širem riječkom području, Istri, Hrvatskom primorju i otocima te u Slavoniji. Mjestimice na kolnicima ima ugaženog ili razmočenog snijega, a zbog niskih je temperatura moguća i poledica. U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije, izvijestio je HAK.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na cestama u Lici i Gorskom kotaru, uključujući autocestu A1 između čvora Bosiljevo 2 i čvora Sveti Rok, državnu cestu DC1 na dionici Grabovac-Gračac-Knin i DC3 na dionici Zdihovo-Delnice-Kikovica (opširnije u izvješću).

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama nema slobodnog cestovnog pravca iz unutrašnjosti prema Rijeci/Istri, Dalmaciji i obratno.

U priobalju i Gorskom kotaru puše olujni vjetar i zabrane su za pojedine skupine vozila, a za sav je promet zatvorena dionica autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Rovanjska (opširnije u izvješću).

Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila te ne kreću na put bez zimske opreme.

Povodom blagdana Sveta tri kralja zabrana je prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju danas od 14:00 do 23:00 sata.

IZVANREDNI PROMETNI DOGAĐAJI:

prometne nesreće na na autocesti A1: između čvora Novigrad i čvora Karlovac (49. km) u smjeru Zagreba, a između čvora Brinje i čvora Žuta Lokva (119. km) u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine na 40 km/h

AUTOCESTE

A1 Zagreb - Split - Dubrovnik

zimski su uvjeti od čvora Bosiljevo do čvora Sveti Rok, zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme

zatvoreno za sav promet zbog olujnog vjetra između čvora Sveti Rok i čvora Rovanjska. Obilazak: čvor Sveti Rok-D50-D27 (Gračac)-DC54 Zaton Obrovački-DC8- čvor Rovanjska (A1)

kolona vozila na autocesti A1 između čvora Posedarje i čvora Rovanjska u smjeru Zagreba duga je 1 km

do 20. veljače 2026. zbog rekonstrukcije benzinske postaje i pratećih uslužnih objekata na odmorištu Janjče u smjeru Zagreba izvan funkcije su punionica za električne automobile, prateći sadržaji benzinske postaje (restoran, prodajni i sanitarni prostor) te parkiralište za osobna vozila ispred objekta, a ostale parkirališne površine su otvorene i dostupne. U smjeru Dubrovnika izvan funkcije su punionica za električne automobile, prateći sadržaji benzinske postaje (restoran, prodajni i sanitarni prostor) te parkiralište za osobna vozila ispred objekta, a ostale parkirališne površine su otvorene i dostupne.

A3 Bregana-Lipovac

do 31. siječnja zbog prometnog rasterećenja prilazu čvoru Zagreb zapad iz smjera Lipovca (A3) u smjeru Grada Zagreba, iz smjera Bregane (A3) i Macelja (A2) u smjeru Grada Zagreba (most Sava - Jankomir), vozi se jednim prometnim trakom uz privremeno postavljenu regulaciju prometa

do 19. veljače 2026. zbog rekonstrukcije parkirališnih površina na odmorištu Kraljeva Velika sjever (u oba smjera) zatvoren je zaustavni trak od 115.+800 do 117. km u smjeru Lipovca te od 117.+100 do 116. km u smjeru Bregane, a zatvoreno je i odmorište Kraljeva Velika jug i Kraljeva Velika sjever. Promet teče voznim i pretjecajnim trakom, uz ograničenje brzine na 80 km/h

IZVANREDNI PRIJEVOZ:

od 5. do 9. siječnja od 22:00 sata do 4:00 sata, zbog izvođenja manevra isključivanja izvanrednog prijevoza u zoni čvora Okučani, u jednom noćnom terminu, doći će do privremenog, kratkotrajnog zaustavljanja prometa, u maksimalnom trajanju do petnaest minuta

A6 Rijeka-Zagreb

zbog olujnog vjetra između čvorova Delnice i Kikovica otvorena je samo za osobna vozila. Obilazak za sve skupine, osim za teretna vozila s priključnim vozilom, je državnom cestom DC3 kroz Gorski kotar. Teretna vozila s priključnim vozilom isključuju se na odmorištu Vukova Gorica za smjer Rijeka i prije čvora Kikovica za smjer Zagreb.

zimski su uvjeti na dionici čvor Bosiljevo-čvor Kikovica, promet je zabranjen za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama

A7 Rupa-Križišće

između čvorova Rijeka istok i Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle (I. skupina)

zimski uvjeti na dionici Rupa - Rijeka zapad, promet je zabranjen za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama

IZVANREDNI PRIJEVOZ:

od 9. do 31. siječnja između 01:00 i 04:30, zbog prolaska izvanrednog prijevoza, privremeno i kratkotrajno zaustavit će se promet, dva puta do petnaest minuta u četiri noćna termina, između čvorova Oštrovica i Kikovica (izlaz na državnu cestu D3): u 1. fazi na 67.+700 km, u zoni ČCNP Rijeka i u zoni NP Oštrovica, a u 2. fazi između ČCNP Rijeka i čvora Kikovica (ulaz/izlaz na državnu cestu D3), u oba smjera vožnje. Privremeno zaustavljanje prometa bit će preusmjeravanja prometa na obilazne pravce

A8/A9 Istarski ipsilon

zimski uvjeti su na cijeloj dionici, promet je zabranjen za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama i vozilima bez zimske opreme

u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8 – vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama.

u zoni radova izgradnje punog profila autoceste na dionici tunel Učka-čvor Matulji, na snazi je posebna regulacija uz moguće povremene prekide prometa

u slučaju privremenog prekida prometa:

obilazak za osobna vozila: DC500 Vranja – Šušnjevica – Vozilići i ŽC5047 Vranja – Veprinac – Matulji, a za teška teretna vozila i autobuse: DC500 Vranja – Šušnjevica – Vozilići, DC64 Pićan – Vozilići i DC66 Pula – Labin – Vozilići – Opatija)

osobna i laka teretna vozila iz smjera Istre će se propuštati kroz tunel, a teška teretna vozila će se grupirati na kvarnerskoj strani do potpune normalizacije prometa

DRŽAVNE CESTE I MOSTOVI

Jadranska magistrala (DC8)

zbog olujnog vjetra od Karlobaga do Svete Marije Magdalene promet je dopušten samo za osobna vozila

između Bakra i Novog Vinodolskog te od Senja do Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina), a između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je još za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina)

zimski su uvjeti na dionici Pasjak-Senj-Karlobag, promet je zabranjen za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama

DC24 Možđenec (DC22) - Rakovec - Varaždinske Toplice (DC526/ŽC2250)

zabrana je prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na dionici Rakovec-Varaždinske Toplice. Obilazak: A4 čvor Varaždinske Toplice-čvor Novi Marof i obratno (do 31. prosinca 2026.)

DC25 Korenica (D1) - Bunić - Lički Osik (D25) - Gospić - Karlobag (D8

dionica Gospić-Karlobag zatvorena je za sve skupine vozila zbog poledice

DC44 Livade-Istarske Toplice

zatvorena zbog radova do 20. lipnja 2026.

DC56 Drniš (D33)-Gornji Muć (D219)

do 29. siječnja 2026. zbog sanacije mosta u mjestu Muć preusmjeren je promet tranzitnih teretnih vozila (više od 7,5t ukupne mase) na obilazak: Klis Grlo (DC1)-Sinj-Vrlika-Knin (DC33)-Drniš (i obrnuto).

DC62 Zagvozd-Vrgorac

bog vodze na kolniku zatvorena na dionici Veliki Prolog-Metković

zatvorena u Zagvozdu zbog radova do 15. ožujka 2026. Obilazak za teretna vozila do 7,5 t je kroz Bunje

DC75 Novigrad-Poreč

dionica Tar-Bašarinka zatvorena zbog radova do 20. lipnja 2026.

DC102 Krčki most

zabrana prometa zbog olujnog vjetra za I. skupinu vozila (motocikli, prikolice za stanovanje, kamp prikolice s tri ili više osovina, kombi vozila visine preko 1,9 m, autobusi na kat i autobusi duplih osovina koji vuku prikolicu, osobna vozila koja vuku malu prikolicu s jednom osovinom)

DC114 Milna-Sutivan

kod mjesta Bobovišća zatvorena zbog radova do 16. siječnja 2026.

DC214 Županja (DC55/ŽC4170) - Gunja - Rajevo Selo - GP Gunja

u Gunji (radovi na mostu), na graničnom prijelazu Gunja-Brčko zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse (obilazak na GP Županja)

DC411 Makarska (DC8 – trajektna luka (ŽC6197))

do 31. ožujka 2026. zbog radova zatvorena je Ulica A. Starčevića u Makarskoj

DC512 Makarska-Ravča

zatvorena je iznad tunela Stupica (do daljenjeg, zbog sanacije odrona)

DC546 Bregana (DC231) - Stojdraga - Krašić - Draganić (DC1)

u mjestu Petričko Selo zatvorena zbog radova do 15. ožujka 2026.

DC547 Sveti Rok-Mali Alan

zatvorena za sav promet do 15. travnja 2026.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama i vozila bez propisne zimske opreme na cestama:

Gorski kotar:

A6 čvor Bosiljevo-čvor Kikovica

DC3 Zdihovo-Stubica-Kupjak-Delnice-Gornje Jelenje-Kikovica

DC42 Stubica (D3)–Ogulinski Hreljin

DC203 Brod na Kupi–Delnice (D3)

DC305 Parg–Čabar

DC501 Gornje Jelenje-Oštrovica-Meja

DC549 Vrata-Fužine

Lika i sjeverozapadna Hrvatska:

DC1 Jastrebarsko-Karlovac-Vaganac-Gračac-Knin

DC23 Josipdol-Žuta Lokva-Senj

DC25 Korenica-Lički Osik-Gospić, dionica Gospić-Karlobag je zatvorena za sve skupine

DC27 Gračac-Zaton Obrovački-Karin

DC42 Munjava-Grabovac (u mjestu Poljanak)

DC50 Žuta Lokva-Lički Osik-Gospić-Sveti Rok-Gračac

DC52 Špilnik-Korenica

DC217 Ličko Petrovo selo-GP Ličko Petrovo Selo

DC218 Bjelopolje-Donji Lapac-Užljebić

DC429 Selište Drežničko (g.ž.KA)-Prijeboj (DC1)

DC522 čvor Udbina (DC1)-čvor Gornja Ploča (A1)

Hrvatsko primorje:

DC8 Pasjak-Senj

DC40 čvor Sveti Kuzam (A7)

DC66 Opatija

DC100 otok Cres

DC101 trajektna luka Merag

DC102 Šmrika-Krk-Baška

DC103 zračna luka Rijeka

DC104 trajektna luka Valbiska

DC129 industrijska luka Rijeka

DC403 čvorište Škurinje (A7)-Luka Rijeka zapad

DC404 Rijeka (DC8)-čvorište Draga (A7)

Istra:

DC44 čvor Nova Vas (A9)-Buzet-čvor Lupoglav(A8)

DC48 čvor Baderna (A9)-Pazin-čvor Rogovići (A8)

DC64 Pazin-Vozilići

DC66 Pula-Labin-Zagore

DC75 Plovanija-Poreč-Pula

DC77 čvorište Rogovići-Vodnjan

DC200 GP Plovanija-čvor Buje

DC201 GP Požane-Buzet

DC300 Umag-čvor Buje

DC301 Novigrad-čvor Nova Vas

DC302 Poreč-čvor Baderna

DC303 Rovinj-čvor Kanfanar

DC400 Pula-trajektna luka Pula

DC401 DC66-zračna luka Pula

DC402 DC66- trajektna luka Brestova

DC421 most Raša-luka Bršica

DC500 čvor Vranja-Kršan

DC510 čvor Umag-GP Kaštel