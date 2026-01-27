Židovski influencer: "Islam treba zabraniti, vrijeme je da prestanemo tolerirati one koji ne toleriraju nas"

Australski ministar unutarnjih poslova Tony Burke otkazao je vizu židovskom influenceru Sammyju Yahoodu samo nekoliko sati prije njegova leta za Australiju, što je izazvalo oštru reakciju Australske židovske udruge. Yahood je trebao održati govore pred židovskim zajednicama, piše Sky News Australia.

Sporne izjave o islamu

Sammy Yahood, rođen u Britaniji, izazvao je kontroverze tvrdnjama da je islam „ubilačka ideologija“ i da se „ne može vjerovati da će jednostavno ‘suživjeti’“ sa zapadnim društvom.

„Vrijeme je da se zabrani islam. Vrijeme je da prestanemo biti tolerantni prema onima koji nisu tolerantni prema nama“, napisao je u studenom na društvenoj mreži X.

Oštra kritika židovske udruge

Yahood je putovao u Australiju kako bi se obratio židovskim skupinama, uključujući Australsku židovsku udrugu (AJA), koja je snažno kritizirala otkazivanje vize.

„Sammy Yahood trebao je posjetiti Australiju kako bi govorio u velikim sinagogama u Sydneyu i Melbourneu te sudjelovao u nizu događaja sa židovskim organizacijama“, rekao je izvršni direktor AJA-e Robert Gregory za Skynews.com.au.

„Na državni praznik, Dan Australije, samo tri sata prije predviđenog leta, Sammy je obaviješten da mu je viza otkazana“, dodao je.

„Uporno ciljanje židovskih posjetitelja od strane Albanesijeve vlade doprinijelo je porastu antisemitizma u Australiji. To pojačava duboku zabrinutost unutar židovske zajednice da se, unatoč užasu masakra u Bondiju i zakašnjeloj isprici vlade, Albanesijeva vlada nije promijenila i nikada nije bila iskrena.“

Gregory je također istaknuo da je takvo postupanje „posebno iritantno s obzirom na to da vlada nije djelovala protiv islamskih propovjednika mržnje“.

Ministarstvo: Širio je mržnju

U izjavi za Guardian Australia ministar unutarnjih poslova potvrdio je da je Yahoodova viza otkazana zbog zabrinutosti da „širi mržnju“. Burke je ranije već opozvao vize tehnološkom poduzetniku Hillelu Fuldu i desničarskom izraelskom političaru Simchi Rothmanu, navodeći kao razlog njihove ranije izjave o Palestini i ratu u Gazi.

Yahood: Vlada se okrenula cenzuri

Yahood, s druge strane, tvrdi da se samo „bori“ za judaizam te je izrazio žaljenje zbog odluke Albanesijeve vlade da prihvati „cenzuru“.

„Tony Burke iskoristio je neka od mojih javnih stajališta o islamu i 50.000 terorističkih napada koje su islamisti počinili od 11. rujna, kao i moju moralnu jasnoću o toj činjenici, protiv mog ulaska u Australiju“, rekao je za Skynews.com.au.

„Svoj rad brendiram pod sloganom ‘mir kroz snagu’, što znači da moramo imati moralnu jasnoću, moramo biti zahvalni umjesto da se osjećamo kao da nam se nešto duguje. Sav moj rad usmjeren je na promjenu kulture, dakle, kao što sam rekao, zahvalnost umjesto prava, hrabrost umjesto političke korektnosti i zalaganje za naš moral, naše vrijednosti i našu vjeru. Ponekad to znači uzrujati ljude“, objasnio je.

„Sramotno je što se australska vlada okrenula cenzuri i ušutkavanju onih koji su dovoljno hrabri da istupe i koriste svoje glasove za istinu i za opstanak judeo-kršćanske kulture i vrijednosti.“

Odluka u skladu s novim zakonom

Odluka ministra Burkea o otkazivanju Yahoodove vize donesena je samo tjedan dana nakon što je novi vladin zakon o zločinima iz mržnje proširio razloge kojima se ministar unutarnjih poslova može koristiti za odbijanje ili otkazivanje viza. Ministri sada mogu odbiti vizu ako smatraju da se pojedinac bavio širenjem mržnje, klevetanjem ili ekstremizmom, prema postojećem testu karaktera.