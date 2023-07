ZGROŽENA SPLIĆANKA Obavila kupnju i šokirala se, pogledajte što je doživjela: "Moram vam ovo pokazati"

Znate ono kada odlučite napravite palačinke, pripremite smjesu i 'potegnete' do trgovine za omiljeni džem ili marmeladu.? Otvorite ju za mazati palačinke čiji se miris širi cijelom kuhinjom, a ispod poklopca teglice ugledate plijesan... Nadamo se da ne znate...

Ali, čitateljica portala Dalmacija Danas jako dobro zna! Naime, ona je u jednoj trgovini u splitskoj trajektnoj luci kupila 'extra džem od jagoda'. Ostala je šokirana viđenim. Teglicu je fotografirala, jednako kao i račun i sve nam je ustupila na korištenje.

- Moram vam ovo pokazati - započela je čitateljica.

Na proizvodu su uredno naznačeni sastav i rok.

'Najbolje upotrijebiti do: otisnuto na ambalaži. Proizvod je urednog roka trajanja i to čak do 30. siječnja 2025. godine',kazuje nam čitateljica.

Sreća u nesreći je, što je ova čitateljica kupila i čokoladni namaz odnosno Nutellu pa nije propala volja ni želja za pripremom palačinki.

Čeka se odgovor trgovačkog lanca...

Upit o ovoj nesvakidašnjoj situaciji uputili smo i na adresu trgovačkog lanca u kojem je proizvod kupljen, a isti ćemo objaviti po primitku.