Zgraf 13 iz Zagreba preselio u Makarsku: Otvorena izložba nagrađenih radova s prestižne međunarodne manifestacije grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija

U Hepicentru je sinoć svečano otvorena izložba nagrađenih radova s prestižne međunarodne manifestacije Zgraf 13, kojom je ove godine u Zagrebu obilježeno 50 godina ove ugledne smotre grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija. Trinaesto izdanje održano je od 10. do 24. lipnja na temu “Zadovoljstvo svima” / “Pleasure to All”, a makarska publika sada ima priliku vidjeti odabrane radove koje je međunarodni žiri ocijenio najboljima.

Osim što je ovom izložbom obilježena obljetnica manifestacije, posebna je i po tome što obuhvaća sve kategorije grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija; od plakata i informacijskog dizajna do ambalaže i publikacija, po izboru vrhunskih stručnjaka iz cijelog svijeta.

U ime domaćina, Gradskog muzeja Makarska, koji je zajedno s Gradom organizator izložbe, okupljene je pozdravila kustosica Josipa Balaić, istaknuvši kako je upravo Hepicentar, prvi coworking prostor u Makarskoj i dom kreativnih i kulturnih industrija smješten u zgradi bivšeg kina u centru Sv. Nikola, idealan prostor za ovakvu izložbu jer okuplja kreativce iz različitih područja.

Gradonačelnik Zoran Paunović zahvalio je predsjednici Izvršnog odbora Zgrafa 13 Sanji Rocco i koordinatorici projekta Fani Prodan:

“Iz bogatog fundusa radova u Makarsku su stigli najbolji od najboljih, što je veliko bogatstvo za našu kulturnu scenu. Nadam se da je ovo prvi korak u našoj budućoj suradnji. Posebno zahvaljujem našoj Makarki Fani Prodan, koja je učinila sve da se ova izložba pripremi i u kratkom roku dođe u Makarsku.”

Sanja Rocco, predsjednica Izvršnog odbora Zgrafa 13, inače također podrijetlom s Makarske rivijere, zahvalila je Gradskom muzeju, Gradu Makarskoj i Hepicentru kojim upravlja Makarska razvojna agencija MARA:

“Izložba je u Zagrebu bila velika, a međunarodni žiri sastavljen od dizajnera iz 5 zemalja dodijelio je nagrade u više kategorija. Večeras u Makarskoj izložili smo ono najbolje prema kriterijima tog žirija. Nadam se da je ovo početak suradnje i da će se izložba ponuditi i drugim lokalnim zajednicama, jer grafički dizajn i vizualne komunikacije privlače i mlade i starije te različite vrste kreativaca.”

Na zagrebačkoj izložbi Zadovoljstvo svima sudjelovao je 81 dizajner ili dizajnerski studio sa 184 rada, pristiglih iz zemalja poput Njemačke, Kine, Austrije, Poljske, Švicarske, Rumunjske, Francuske, Brazila, Japana, Južnoafričke Republike, Zimbabvea, SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva, Srbije, Slovenije i Hrvatske.

Nagrađeni radovi trajno ostaju u Makarskoj kao donacija Gradskom muzeju Makarska, čime su stvoreni temelji za buduću suradnju i nove kulturne projekte.