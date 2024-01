Zgrade niču na Sirobuji, evo koliko košta kvadrat. Gire: "Čovjeku za izgradnju kuće traže minimalno 500 kvadrata, a za zgradu je dovoljno 800! Tražimo od Grada pooštravanje kriterija!"

Trend iseljavanja iz centra Splita i općenito zapadnih dijelova grada sve je izraženiji. S druge strane, prema posljednjem popisu stanovništva, Kamen i Žrnovnica su jedini dijelovi grada Splita u kojima se između dva popisa dogodio porast broja stanovništva. Dok u Splitu broj stanovnika pada, a stanova raste, susjedni Solin, Podstrana i Kaštela nemaju tih problema. Naprotiv, stope rasta su im među najvišima u državi, a to dobrim dijelom mogu zahvaliti spomenutim trendovima u Splitu.

Bez obzira na to, u Splitu se i dalje grade zgrade, a iracionalno visokim cijenama kvadrata usprkos, kupaca ne nedostaje - bilo stranih, bilo domaćih. među zgradama koje se grade na području grada i koje izazivaju reakcije javnosti su tri zgrade nedaleko od nadvožnjaka na Sirobuji, koje su u fazi uređenja.

Na stranicama investitora stoji da su jedinice površine od 29.6 m² - 106.42 m², a cijena kvadrata od 3.150 € do 3.700 €.

GALERIJA Kliknite za pregled

"Stambeno poslovni objekt Sirobuja je projekt u izgradnji, koji je smješten u mirnom kvartu u istočnom dijelu Splita – Sirobuji, te je predviđena izgradnja 3 stambena objekta (A , B i C ), sa ukupno 141 stana, 13 poslovnih prostora, te 51 vanjsko parkirno mjesto i 168 garažnih parkirnih mjesta. Stambeno-poslovni objekti su izvanredno prometno povezani sa svim lokacijama u gradu.

Objekti su smješteni u neposrednoj blizini trgovine Lidl, trgovačkog centra Super Konzum, te u blizini shopping centra City Center one. Ujedno se u blizini nalazi dječji vrtić, škola, ljekarna, crkva, igralište za djecu, mini market, pumpna stanica, auto servis, autobusna stanica što obuhvaća sve popratne sadržaje potrebne za svakodnevni život.

Projekt je trenutno u fazi izgradnje, planirano dobivanje uporabne dozvole Božić 2023. Projekt je osmišljen kako bi udovoljio željama naših kupaca. Naglasak je stavljen na izrazitu iskorištenost prostora, te kvalitetnu izradu i izgled interijera i eksterijera", dio je oglašenog na specijaliziranim stranicama.

Novogradnje na Sirobuji komentirao nam je dugogodišnji predsjednik Gradskog kotara, Ivica Grubišić - Gire.

"Sve novoizgrađene zgrade na Sirobuji su dobile građevinske dozvole i u skladu su s Urbanističkim planom uređenjem Sirobuje. Mi smo kao Kotar od Grada tražili izmjene UPU-a Sirobuje kao i izmjene GUP-a u onom dijelu koji se odnosi na Sirobuju. Tražit ćemo pooštravanje kriterija izgradnje kako se ne bi dozvoljavala tako gusta stanogradnja na maloj površini i bez pratećih sadržaja kakva se sada dopušta na Sirobuji", - govori nam Gire.

Ukazao je jednu nelogičnost.

The gallery was not found!

Zgrade na Sirobuji snimljene danas

"Čovjeku treba minimalno 400-500 kvadrata površine parcele za napraviti obiteljsku kuću, a građevinski investitori na 800-1000 kvadrata površine parcele napravi zgradu sa 50 stanova za tržište. Također želim naglasiti da su pojedinci iz struke i politike godinama govorili da su bespravna naselja sličila getoima. Međutim, mi sada moramo spriječiti daljnju getoizaciju Sirobuje, jer kad vi sada možete skočiti sa svoga balkona na balkon susjedne zgrade, onda je to geto. Nikako nisam protiv nove stanogradnje, ali sve mora biti srazmjerno površini građevne parcele, a ne da sve oko zgrade betonira bez potrebnih zelenih površina i ostalih pratećih sadržaja. Osim toga, problem je i kada vlasnici kupe stan bez parkirnog mjesta, a onda svoja vozila parkiraju na ulici.

Naglašava da i u Trenkovoj ulici na Sirobuji također ima slična situacija, ako ne i gora.