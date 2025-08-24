Zgodni svećenik na TikToku pozvao na misu pa zaludio milijune žena

Jedan zgodni svećenik iz Londona izazvao je pravu pomutnju na internetu svojim prvim videom na TikToku. Otac Jordan, župnik u crkvi sv. Edwarda Ispovjednika u Romfordu, objavio je video kako bi pozvao ljude na misu, no reakcija koju je dobio potpuno ga je iznenadila.

TikTokerice su preplavile video oduševljenim komentarima na račun njegovog izgleda, a mnoge su ostavljali i 18+ poruke. Jedna se osoba našalila: "Odjeljak za komentare treba Isusa".

U videu se otac Jordan, koji je oženjen i ima dvoje djece, predstavio kao novi župnik i pozvao članove zajednice da mu se pridruže na nedjeljnoj misi, prenosi Index.

"Zdravo, ja sam otac Jordan i oduševljen sam što sam novi župnik ovdje u crkvi sv. Edwarda Ispovjednika u Romfordu. Dođite i pozdravite, okupljamo se ovdje redovito tijekom tjedna i naravno nedjeljom, čak i ako niste bili neko vrijeme, voljeli bismo vas ponovno vidjeti, ali ovo sam samo ja koji vas pozdravljam. Bog vas blagoslovio", rekao je u isječku koji je prikupio više od 1.4 milijuna pregleda.

"Imate li privatno vrijeme za ispovijed?"

Međutim, mnogi su se usredotočili na njegov izgled, a ne na poruku. Jedna je korisnica napisala: "Ja sam muslimanka, ali Isuse Kriste…", dok je druga dodala: "Mislim da će Ujedinjeno Kraljevstvo ponovno postati kršćanska zemlja". Treća je komentirala: "Oprosti mi, Oče, jer sam zgriješila".

Šale su se nastavile nizati: "Imate li privatno vrijeme za ispovijed? Pitam za prijatelja", napisala je jedna korisnica, a druga se nadovezala: "Obavljate li kućne posjete? Mislim da je moja spavaća soba ukleta i treba joj čišćenje".

Mnogi su ga usporedili sa zvijezdom reality showa Keeping Up with the Kardashians, Scottom Disickom. "Ne, vi niste otac Jordan! Vi ste Scott Disick", jedan je od komentara.

Duhovit odgovor svećenika

Otac Jordan se osvrnuo na komentare i upitao svoje pratitelje: "TikTok, jesi li dobro?". Stavljajući ruku na glavu u nevjerici, dodao je: "Čak je i moja mama to vidjela, tako je ponosna".

Karizmatični svećenik zatim je u šali odgovorio onima koji su sumnjali da je točno znao što radi. "Neki od vas misle da sam znao što radim. Uhvatili ste me. Stajao sam ispred prekrasne crkve u svećeničkoj odjeći i bacao neke od svojih najzgodnijih pogleda. Čak sam i ovratnik spustio što sam niže mogao. Gotovo nepristojno", rekao je kroz smijeh, javlja Index.

Komentari nisu prestajali. "Ja sam ateist… Ali… Slijedit ću ga! Slijedit ću ga kamo god pošao!", napisao je jedan tiktoker.