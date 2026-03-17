Ženu otpustili iz bolnice u listopadu, ne želi ići kući

Jedna bolnica na Floridi podigla je tužbu protiv bivše pacijentice koja, unatoč tome što je otpuštena prije nekoliko mjeseci, i dalje odbija napustiti svoju sobu. Iz bolnice tvrde da žena zauzima prijeko potreban krevet te troši dragocjene resurse.

Riječ je o bolnici Tallahassee Memorial, koja je pokrenula pravni postupak kako bi ishodila sudski nalog za njezino uklanjanje iz prostora ustanove. U tužbi traže i asistenciju ureda šerifa okruga Leon.

Prema sudskim dokumentima, žena je iz bolnice otpuštena još 6. listopada prošle godine, no unatoč tome “i dalje boravi u bolničkoj sobi”.

U dokumentima se navodi da je osoblje bolnice u više navrata pokušalo pomoći pacijentici da sigurno dovrši otpust.

“Osoblje je opetovano pokušavalo pomoći tuženici pri sigurnom završetku otpusta”, stoji u tužbi.

Bolnica je gotovo mjesec dana nakon otpusta uručila i pisanu obavijest da će pokrenuti pravni postupak ako ne napusti prostor, no to nije urodilo plodom.

U tužbi se dodatno ističe kako bolnica raspolaže ograničenim brojem kreveta te da njezin ostanak onemogućuje zbrinjavanje pacijenata kojima je potrebna akutna medicinska skrb.

Predstavnik bolnice kratko je poručio da ne mogu komentirati detalje slučaja jer je riječ o aktivnom pravnom postupku.