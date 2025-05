Ženski vikend Hrvatskom proslavio četvrti rođendan. Evo kakvo je gostoprimstvo pružila Lika! 

Kad je prije četiri godine, novinarka i modna savjetnica Alma Premerl Zoko osmislila program Ženski vikend Hrvatskom i okolicom nije ni pretpostavila da će se program koji spaja prirodu, kulturu i tipične ženske teme toliko svidjeti ženama da će koncept živjeti punih četiri godine. Na samom početku, kad je priroda bila jedino mjesto za druženja, Camping Plitvice, tada novootvoren kamp u srcu Like bio je mjesto na kojem su žene spustile kofere, odmarale svaka u svojoj kućici i krenule istraživati prirodu. Od tada pa sve do danas program je pokazao ljepote Hrvatske ali i neistražene destinacije poput Karlovca, Ozlja, Buzeta, Vinkovaca. Županje, Drniša...Kako je rođendanski vikend uvijek poseban, logično je da program žene ponovo doveo na mjesto na kojem je sve počelo - jedinstvenu Liku, u Camping Plitvice koji uvijek oduševljavaju svojom ljepotom.

Rođendanski Ženski vikend Hrvatskom i okolicom, tako je, započeo u Speleonu interpretacijskom centru koji se nalazi uz Baraćeve špilje a koji priča priču o speleološkoj prošlosti, kršu, ali i suživotu čovjeka i prirode. Upravo taj dojam, suživot čovjeka i prirode, pruža i spomenuti Camping Plitvice posebno kreiranim eko friendly kućicama uklopljenim u prirodu u kojoj se kamp nalazi. Radi cijele godine, gostima, pa tako i ženskoj ekipi, omogućuje miran odmor, divnu hranu, ali i blizinu NP Plitvička jezera te blizinu mirnoj rijeci Gackoj gdje je gotovo šteta propustiti jednu od atrakcija ovog kraja-kajak u prozirnim čamcima u organizaciji Quad & Kajak Otočac Budući da obje destinacijske priče posjećuju žene cijelog svijeta,, živopisna gornja i donja Jezera NP Plitvička jezera i jednu od pitkih rijeka Europe, bistru Gacku istražila je ova ženska ekipa. Poseban je izazov bilo svladati osam kilometara dugu dionicu ove rijeke koju je pratilo čak pet mostova. Nakon završetka rute, jedan takav most odveo je žensku ekipu na Majerovo vrilo, jedan od izvora ove rijeke.

"Program koji je kreiran za žene svih dobnih skupina, koje žele putovati same ili u društvu svojih prijateljica ili same, uvijek je satkan od istih elemenata - divne destinacijske priče koje su u skladu s prirodom, baštine, eno gastro ponude i na kraju tipičnih ženskih tema kroz koje se dobro zabavlja i svašta nauči" - kaže Alma otkrivajući kako je rođendanski program kreiran od najpopularnijih ženskih radionica po ocjeni žena - beauty routine, make up i modne školice i radionice o zdravom životu koja uvijek ima cilj u fokus staviti inovativnost i uspješne ženske priče koje pokazuju kako živjeti zdravo.

Modnu 'školicu' s temom kako odabrati idealan kupaći kostim (na primjerima modela iz aktualne C&A kolekcije) vodila je upravo Alma čije modne savjete uvažavaju žene godinama. Bilo je zanimljivo vidjeti kako idealnim kupaćim kostimom korigirati nesavršenost građe, kako optički sakriti ali i naglasiti najbolje na silueti. Beauty rutinu tako je ovog vikenda vodila kozmetičarka Antonija Babarogić, pokazujući odlične načine kako zadržati tonus kože na neinvazivni način. Kao podlogu za ovu radionicu koristila je dm beauty kit u kojem su se nalazili proizvodi za dubinsku hidrataciju ali i zaštitu od sunca žena svih dobnih skupina. U nekoliko koraka pokazala je kako svakodnevno napraviti beauty rutinu, naučiti vježbati lice ali i otkriti uređaje koji će pomoći u kvalitetnoj regeneraciji kože. Kad je koža bila spremna za dodatno korigiranje sitnih nedostataka, Antonija je uvela žene u malu školu make upa. Tvrdeći kako nije svejedno s kojom se šminkom šminkamo, te kako je potrebno naučiti prepoznati kvalitetu u proizvodima koji nas okružuju na tržištu Antonija je u fokus stavila MUA Makeup Academy proizvode. Posebno kreirani ljetni box koji se sastoji od rumenila, highlightera i olovaka za usta i oči oduševio je sve prisutne dame. Jednako oduševljenje izazvala je radionica 'Zdrav život' na kojem je Mladenka Mašina iz Udruge senzorskih analitičara maslinovog ulja Zadar pokazala kako kušati ali i prepoznati kvalitetno maslinovo ulje riznicu bogatu polifenolima ključnim za zdravlje žena. Tijekom radionice bilo je zanimljivo vidjeti razliku između ulja ocijenjenog kao 'ne jestivo' ali i okusiti medaljom ovjekovječeno ulje Laća uljare.

Upravo to ulje korišteno je u drugom dijelu radionice koja je predstavila Svjetlanu Zečić vlasnicu OPG-a Stara sorta. Ona je zagrebački užurbani posao zamijenila novom karijerom - imanjem u čatrnji 34, Krnjak na kojem uzgaja samo stare sorte voća i povrća učeći u svojim radionicama sve posjetitelje kako jesti zdravo te u masi onoga što nas okružuje prepoznati hranu koja je proizvedena na ekološki način.

I tako- priroda i divno žensko društvo, iskustva, doživljaji i znanja, nova prijateljstva ali i činjenica da su izleti, glazba, lički specijaliteti ali i mir i posebnost Campinga Plitvice u kojima se uvijek odlično odmara, ispunili su Ženski vikend u potpunosti. Liku po mnogočemu drugačiju žene su ostavile za neka druga vremena, a već su u najavi novi programi koji će oplemeniti ženske vikende ovog ljeta. Svi novi termini su na ovom LINKU.