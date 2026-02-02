Ženi ruksak zaglavio u kabini žičare, ostala je visjeti u zraku pa preminula

Australska snowboarderica poginula je tijekom putovanja s prijateljima u Japanu nakon što joj se ruksak zapetljao za žičaru te je ostala visjeti u zraku, priopćila je japanska policija i operater žičare.

Policija u Nagano Omachiju navela je da je 22-godišnja turistkinja u petak doživjela srčani zastoj nakon nesreće u skijalištu Tsugaike Mountain Resort u dolini Hakuba, popularnoj zimskoj destinaciji u središnjem Japanu, piše CNN.

Prevezena je u bolnicu, no kasnije je podlegla ozljedama, potvrdili su policija i upravitelj žičare.

Tvrtka Tsugaike Gondola Lift Co. u priopćenju je navela da se kopča oko struka na ruksaku turistkinje zapetljala za sjedalo žičare, zbog čega nije mogla sići s nje.

"Budući da je prsni remen ruksaka bio zakopčan, ruksak se nije odvojio od tijela gošće te je nakon izlaska sa žičare bila povučena zajedno s ruksakom", izjavio je direktor i izvršni direktor tvrtke Kubo Tsuneo.

"Djelatnik je odmah pritisnuo tipku za hitno zaustavljanje kako bi obustavio rad žičare. Hitna pomoć pružena je bez odgode, a gošća je potom kolima hitne pomoći prevezena u bolnicu", stoji u priopćenju.

Tvrtka je izrazila "najdublju sućut ožalošćenoj obitelji" te najavila pojačavanje sigurnosnih mjera.

Australsko Ministarstvo vanjskih poslova i trgovine potvrdilo je da je australska državljanka preminula u Japanu te da obitelji pruža konzularnu pomoć.

"Upućujemo najdublju sućut obitelji u ovom teškom trenutku", poručio je glasnogovornik ministarstva.

Japan se smatra jednom od vodećih azijskih destinacija za zimske sportove, ponajviše zbog poznatog "powder" snijega koji svake zime privlači velik broj stranih turista.