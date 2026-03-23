Žene kao uzor, a ne konkurencija: Poruke događaja koji je okupio poslovni i politički vrh

Pod pokroviteljstvom Kluba zastupnika EPP-a u Europskom parlamentu i zastupnice u Europskom parlamentu Željane Zovko, u hotelu Ambasador u Splitu održan je događaj pod nazivom „Uspjeh bez rivalstva – Snaga podrške među ženama . Događaj je okupio brojne relevantne uzvanike iz poslovnog i političkog svijeta te otvorio važan prostor za razgovor o međusobnoj podršci, solidarnosti i zajedničkom rastu žena.

Kroz otvoren, inspirativan i dinamičan razgovor, sudionice su se dotakle brojnih izazova s kojima se žene svakodnevno suočavaju – od poslovnih prepreka i usklađivanja privatnog i profesionalnog života, do društvenih očekivanja i potrebe za međusobnim razumijevanjem, povezivanjem i podrškom. Poseban naglasak stavljen je na važnost toga da žene jedna drugoj ne budu konkurencija, već uzor i podrška, pri čemu starije generacije imaju važnu ulogu mentorstva i ohrabrivanja mlađih generacija.

Zanimljivo je istaknuti kako se među većinom ženskih uzvanica i sudionica našao i pohvalan broj muškaraca, čime je dodatno potvrđeno kako tema međusobne podrške, ravnopravnosti i zajedničkog napretka nije isključivo ženska tema, već društvena tema u kojoj je podrška muškaraca iznimno važna i dobrodošla.

Sudionice panela istaknule su kako se pravi uspjeh ne mjeri individualnim postignućima, već utjecajem koji imamo jedni na druge, zajednicom koju gradimo i podrškom koju pružamo. Upravo kroz međusobnu suradnju, razmjenu iskustava, networking i zajedničko osnaživanje moguće je stvarati zdravo i poticajno poslovno i društveno okruženje za žene.

O ovim važnim temama , Edita Lučić Jelić kao moderator panela , razgovarala je s uvaženim gošćama i gostom: Željanom Zovko- zastupnicom u Europskom parlamentu, Danicom Baričević - zastupnicom u Hrvatskom saboru, Katarinom Šimundžom Bešker- predsjednica Zajednice žena ''Katarina Zrinski'' HDZ-a Split,, Marijom Boban - prof.dr.sc. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, Martinom Karlo. dr.dentalne medicine i vlasnicom dentalne klinike Dentelli, te Ivanom Urlićem - prof.dr. psihijatar, koji su kroz vlastita iskustva i profesionalne puteve podijelili razmišljanja o liderstvu, solidarnosti, izazovima i uspjehu.

Tema događaja pokazala se iznimno актуalnom i potrebnom, a ovakve inicijative važan su korak prema snažnijem povezivanju, podršci i osnaživanju žena u društvu i poslovnom svijetu. Sudionici su se složili kako su ovakvi susreti izuzetno vrijedni te s nestrpljenjem očekuju novo druženje i nastavak ove pozitivne priče, jer upravo su umrežavanje, razmjena iskustava i međusobna podrška ključ osobnog i profesionalnog rasta.

Zaključak događaja bio je jasan – uspjeh žena ne treba graditi na rivalstvu, već na međusobnoj podršci, mentorstvu, povezivanju i zajedničkom rastu, jer kada jedna žena uspije, otvara vrata i drugima.