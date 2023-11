Žena u prodaju stavila neobičnu hrpu, cijena odmah skočila

Gospođa je, naime, na aukciji ponudila čak tri kilograma Kraševe čokolade, ali riječ je o tzv. lom proizvodu koji greškom nastaje u procesu proizvodnje.

Čokolada se prodaje u komadićima od otprilike 9 grama, a svaki je komadić omotan u foliju pa sve izgleda prilično neobično u ovoj velikoj kartonskoj kutiji.

Početna cijena na aukciji je 1 euro, ali vrlo brzo je dosegnula 16 eura. Gospođa će kutiju lom čokolade prodati onom tko ponudi najviše uz plaćanje 2,64 eura poštarine na Paketomatu.

Aukcija traje do srijede. No, problem je što je riječ o prehrambenom proizvodu, i to u neoriginalnom pakiranju, pa takva prodaja ne zadovoljava niti minimalne zdravstveno-sanitarne uvjete.

Takva čokolada predstavlja zdravstveni rizik za kupca, ali i financijski za prodavateljicu koja bi mogla platiti kaznu ako je otkriju inspektori, piše Danica.