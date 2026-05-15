Žena ostala zaglavljena u vozilu nakon sudara u Dicmu, vatrogasci je izvlačili hidrauličkim alatima

U protekla 24 sata splitski vatrogasci intervenirali su na nekoliko događaja na području grada i županije, među kojima su bili požari, prometne nesreće i tehničke intervencije.

Kako izvještava Županijski vatrogasni operativni centar Split, pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita jučer su u 15 sati intervenirali u Šoltanskoj ulici u Splitu zbog otvaranja vrata stana. Na teren je izašlo jedno vozilo s tri vatrogasca.

Nešto više od sat vremena kasnije, u 16:07 sati, izbio je požar drvenog otpada, paleta i automobilskih guma u Ulici Stinice u Splitu. U gašenju požara sudjelovala su dva vozila i devet vatrogasaca JVP-a Split.

Intervenirali su i pripadnici DVD-a Split, koji su u 13:45 sati gasili požar smeća u metalnom kontejneru u Matoševoj ulici. Na intervenciji su sudjelovala tri vatrogasca s jednim vozilom.

Vatrogasci su imali posla i na području županije. Na Visu se i dalje sanira opožareno područje deponija površine oko četiri hektara, gdje je prisutno izdimljavanje. Na terenu su pripadnici DVD-a Vis s četiri vozila i deset vatrogasaca.

U Imotskom je u 8:20 sati zabilježena prometna nesreća u kojoj su se sudarila vozila, a Hitna medicinska služba zbrinula je jednu ozlijeđenu osobu. Intervenirali su vatrogasci JVP-a Imotski.

Teška prometna nesreća dogodila se i u Dicmu u 17:15 sati, gdje su se sudarila dva osobna automobila. Jedna ženska osoba ostala je zaglavljena u vozilu, no vatrogasci su je uporabom hidrauličkog alata oslobodili te predali djelatnicima Hitne pomoći. U intervenciji su sudjelovali pripadnici JVP-a Sinj i DVD-a Dicmo.