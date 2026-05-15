Sutra je finale Eurosonga. Evo kakvo je stanje na kladionicama

Sinoć je održana druga polufinalna večer Eurosonga te su sada poznati svi finalisti ovogodišnjeg natjecanja

Veliko finale ovogodišnjeg Eurosonga održat će se u subotu, 16. svibnja, od 21 sat, a za titulu pobjednika Eurosonga 2026. natjecat će se 20 izvođača koji su prolazak izborili kroz polufinala te pet zemalja koje imaju izravan plasman u finale. U finale su prošle i Hrvatska i Srbija.

Što predviđaju kladionice?

Nakon što su poznati svi finalisti, pogledajte kakvo je stanje na kladionicama:

Hrvatska je s jučerašnjeg 11. mjesta pala na 15., dok je Srbija trenutačno 19.

Kladionice pobjedu trenutačno predviđaju Finskoj, kojoj daju 38 posto šanse za pobjedu. Na drugom je mjestu Australija, a na trećem Grčka. Izrael se popeo u odnosu na prethodne dane i trenutačno drži četvrto mjesto. Na posljednjem mjestu nalazi se Austrija.

