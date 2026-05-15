Psiholozi upozoravaju: Ovih sedam jutarnjih navika može pojačati anksioznost

Tjeskoba se može pojaviti u bilo kojem dijelu dana, no mnogi ljudi posebno intenzivno osjećaju anksioznost odmah nakon buđenja. Psiholozi objašnjavaju da jutarnja tjeskoba često nema jasan vanjski okidač, ali je povezana s prirodnim hormonalnim procesima u tijelu, ponajprije s porastom kortizola, hormona stresa.

Stručnjaci ističu da određene jutarnje navike mogu dodatno pogoršati osjećaj nemira i stresa, često i nesvjesno.

Što je zapravo jutarnja anksioznost?

Klinička psihologinja dr. Debra Kissen objašnjava da se jutarnja tjeskoba razlikuje od osobe do osobe, ovisno o tome što nekoga očekuje tijekom dana.

"Kada se probudimo, neki ljudi odmah razmišljaju o tome što ih čeka i kakvi ih izazovi očekuju. Sam prijelaz iz sna u budno stanje može izazvati tjeskobu", rekla je za Parade.

Terapeutkinja dr. Anna Elton navodi da važnu ulogu ima takozvana kortizolska reakcija na buđenje. Tijelo ujutro prirodno oslobađa kortizol kako bi nas razbudilo i pripremilo za dan, no kod nekih ljudi taj hormonalni odgovor može izazvati osjećaj straha, ubrzan rad srca i napetost.

Što dodatno potiče jutarnji stres?

Psiholozi upozoravaju da moderni stil života dodatno pojačava jutarnju anksioznost. Poseban problem predstavlja posezanje za mobitelom odmah nakon buđenja.

"Kada se probudite i odmah provjeravate vijesti ili obavijesti, vaš mozak ulazi u reaktivno stanje prije nego što se živčani sustav stabilizira", objašnjava dr. Elton.

Dodaje i da dehidracija može pojačati stresnu reakciju organizma jer tijekom noći tijelo gubi tekućinu, što može povisiti kortizol i ubrzati otkucaje srca. Sličan učinak ima i preskakanje doručka jer pad šećera u krvi potiče dodatno lučenje hormona stresa.

Sedam jutarnjih navika koje mogu pogoršati anksioznost

1. Neprestano odgađanje alarma

"Svaki put kada odgodite alarm, tijelo ponovno pokreće reakciju na stres i dodatno povećava razinu kortizola", upozorava dr. Elton.

2. Kava prije vode

Stručnjaci ističu da je organizam nakon buđenja već blago dehidriran, pa ispijanje kave prije vode može dodatno pojačati osjećaj nervoze i ubrzani rad srca.

3. Pretjerano planiranje dana

Dr. Kissen upozorava da detaljno pretrpavanje rasporeda već rano ujutro može stvoriti osjećaj da je dan unaprijed izgubljen i izazvati dodatnu napetost.

4. Potpuni izostanak plana

S druge strane, ni potpuni nedostatak organizacije nije dobar. Psiholozi savjetuju da okvirni plan dana napravite večer prije kako biste smanjili osjećaj kaosa čim ustanete.

5. Provjeravanje mobitela odmah nakon buđenja

Vijesti, poruke i društvene mreže mogu vrlo brzo preopteretiti mozak koji se tek budi i povećati razinu stresa.

6. Izbjegavanje jutarnjeg svjetla

Prirodno svjetlo pomaže regulirati cirkadijalni ritam i razinu kortizola. Preskakanje jutarnjeg izlaganja svjetlu može negativno utjecati na raspoloženje i razinu energije tijekom dana.

7. Ignoriranje vlastitog ritma i emocija

Dr. Kissen naglašava da je važno razumjeti vlastiti način funkcioniranja. Neki ljudi najbolje funkcioniraju rano ujutro, dok drugima treba više vremena za potpuni fokus i produktivnost.

Kako smanjiti jutarnju tjeskobu?

Psiholozi savjetuju realističniji pristup obvezama, bolju organizaciju i više pažnje prema vlastitim granicama i ritmu.

Dr. Elton preporučuje i jednostavan trik odmah nakon buđenja - obaviti jedan mali zadatak, poput pospremanja kreveta.

"Kada nešto dovršite odmah na početku dana, mozak dobiva malu dozu dopamina, što stvara osjećaj zadovoljstva i motivacije za nastavak dana", objasnila je.