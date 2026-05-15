Odgođena je Fešta o boba u Kaštelima: "Nebo će se sastavit sa zemljon"

Odgođena je Fešta o boba u Kaštelima, a javnost je Kuzma Topić o tome obavijestio urnebesno duhovitim mejlom.

"Nažalost smo zbog lošeg vremena trebali odgoditi feštu o boba. ​Zvali smo Vakulu velikog i malog, čuli se sa institutin i oniman ča se razumu, one ča boli na prominu vrimena, čitali u taložinu kafe, gledali u nebo, beštimali ... I šta da van kažemo – ovu subotu (16.5.) nebo će se sastavit sa zemljon.

Feštu ćemo pribacit za iduću subotu 23.5. Sve ostaje isto kao i do sad samo se datum mijenja. S obzirom na promjenu prijave su otvoren još koji dan. Zdravi i veseli bili!", stoji u poruci.