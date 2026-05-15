Čega se lik dosjetio u Šibeniku, policija ga prijavila za krivotvorenje isprava

Policijski službenici Postaje prometne policije Šibenik dovršili su kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjakom kojeg sumnjiče za kazneno djelo krivotvorenja isprava.

Kako je utvrđeno istragom, osumnjičeni je u razdoblju od 3. do 15. travnja na području Šibenika u tri navrata upravljao osobnim automobilom na koji je postavio nepripadajuće registarske oznake.

Policija navodi da je riječ o odjavljenom vozilu na kojem su bile postavljene registarske pločice koje mu ne pripadaju.

Protiv 40-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krivotvorenja isprava. Također, zbog prometnih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama policija će protiv njega podnijeti optužni prijedlog Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Šibeniku.