Hrvatske premijere filmova Igora Jelinovića i Sonje Tarokić otvaraju 19. Festival mediteranskog filma Split

Nakon svjetskih premijera na velikoj pozornici Rotterdam Film Festivala, filmovi "Koke" Igora Jelinovića i "Vjetar u leđa" Sonje Tarokić svoje hrvatske premijere imat će 11. lipnja na otvaranju 19. Festivala mediteranskog filma Split.

"Koke" je debitantski dugometražni film Igora Jelinovića, kojega splitska publika već dobro poznaje po kratkim filmovima u programu "Ješke". Jaku glumačku postavu u "Koki" predvode Snježana Sinovčić Šiškov i Aleksandra Janković u ulogama dviju sestara. Između njih dolazi do ozbiljnog sukoba kada jedna potajno otkupi dio obiteljske kuće na otoku, iako su se dogovorile da će je kupiti zajedno.

- Sretan sam što će "Koke" napokon imati hrvatsku premijeru i to baš u Splitu u kojem je veći dio radnje smješten. Gotovo svi glumci u filmu također su iz Splita ili Dalmacije pa je ovo idealna prilika da se okupimo po prvi put od snimanja početkom 2024. Hvala FMFS-u na pozivu, veselimo se druženju i reakcijama punog kina na Bačama - poručio je četiri tjedna uoči premijere Igor Jelinović.

Nakon velikog uspjeha njezinog dugometražnog debija "Zbornica" (pet Zlatnih arena), redateljica Sonja Tarokić vratila se kratkometražnoj formi obiteljskom dramom "Vjetar u leđa".

- Jako me veseli što će se filmska ekipa okupiti na najljepšoj domaćoj kino lokaciji. Sretna sam što na otvaranju, kao i tijekom cijelog FMFS-a, i dalje postoji prostor za kratkometražnu formu. Cijela moja splitska obitelj nije propustila nijednu večer prethodnih izdanja festivala, zato mi je posebno drago što ću domaću premijeru našeg filma „Vjetar u leđa” moći podijeliti s njima na domaćem terenu. Festival mediteranskog filma Split duša je naše kinematografije i od srca mu želim sve šira i snažnija krila - kazala je Sonja Tarokić u najavi prvog prikazivanja pred domaćom publikom.

Oba filma dolaze iz producentske kuće Eclectica, koja je s filmom "Svadba" ostvarila povijesnu gledanost u domaćoj kinematografiji.

- Moram priznati da sam posebno ponosan što ovogodišnji FMFS otvaramo ovako snažnim domaćim naslovima. Sonja Tarokić i Igor Jelinović autori su koji su na različite načine već obilježili povijest našeg festivala, a sada nam se vraćaju nakon velikih međunarodnih uspjeha, s filmovima koji imaju snažan autorski pečat. Veseli me što će nam se na otvaranju pridružiti velike filmske ekipe i glumačke postave, jer će upravo taj njihov susret s našom sjajnom publikom stvoriti još jednu nezaboravnu večer u Ljetnom kinu Bačvice - poručio je Alen Munitić, umjetnički direktor FMFS-a.

Festival mediteranskog filma Split održat će se od 11. do 20. lipnja na četiri lokacije: Ljetnom kinu Bačvice, Tvrđavi Gripe, kinoteci Zlatna vrata i u Đardinu.