Mnogi nikad nisu čuli za ovaj vitamin, a njegov manjak može ozbiljno naštetiti mozgu i živcima

Iako se mnogi trude hraniti uravnoteženo, određeni nutrijenti često nedostaju u prehrani. Jedan od njih je tiamin, odnosno vitamin B1, ključan za rad mozga, živčanog sustava i proizvodnju energije u tijelu. Stručnjaci upozoravaju da je riječ o važnom, ali često zanemarenom vitaminu, a neka istraživanja pokazuju da manjak u određenim skupinama može biti vrlo čest.

"Vitamin B1, ili tiamin, u vodi je topiv vitamin koji ima ključnu ulogu u energetskom metabolizmu i funkciji živaca. Pomaže u pretvaranju ugljikohidrata u iskoristivu energiju za tijelo i mozak", rekla je za HuffPost Rachele Pojednic, znanstvenica i direktorica obrazovanja na Stanford Lifestyle Medicine.

Slično objašnjava i liječnica opće prakse dr. Eve Elizabeth K. Pennie, koja ističe da tiamin "pomaže tijelu pretvoriti ugljikohidrate u energiju te podupire kognitivno i neuromišićno zdravlje".

Koji su simptomi manjka vitamina B1?

Manjak tiamina može izazvati niz fizičkih i mentalnih simptoma koji mogu ozbiljno utjecati na svakodnevno funkcioniranje.

"Rani znakovi manjka mogu uključivati umor, razdražljivost, slabu koncentraciju i mišićnu slabost, a u uznapredovalim slučajevima i neurološke simptome poput utrnulosti ili zamagljenog vida", objasnila je Pojednic.

Među simptomima mogu biti i problemi s kratkoročnim pamćenjem, gubitak apetita te mučnina. Problem je što se takvi simptomi lako mogu povezati s nizom drugih zdravstvenih stanja pa se na manjak vitamina B1 često ni ne posumnja.

Dr. Pennie upozorava da neliječeni manjak može dovesti do ozbiljnih komplikacija.

"Kako se stanje pogoršava, simptomi mogu obuhvaćati utrnulost ili trnce, mišićnu slabost i poteškoće pri hodu, a u teškim slučajevima i neurološka stanja poput Wernickeove encefalopatije, koju prate smetenost i promjene vida", rekla je.

Wernickeova encefalopatija rijedak je, ali ozbiljan neurološki poremećaj uzrokovan manjkom tiamina koji zahtijeva hitno liječenje kako bi se spriječilo trajno oštećenje živčanog sustava.

Tko je najviše ugrožen?

Stručnjaci ističu da su zalihe tiamina u tijelu ograničene i brzo se troše, zbog čega su neke skupine ljudi posebno izložene riziku od manjka.

Veći rizik imaju osobe koje se hrane uglavnom prerađenim ugljikohidratima, osobe koje pate od kroničnog alkoholizma, pothranjene osobe te pacijenti s gastrointestinalnim poremećajima ili oni koji su prošli barijatrijsku operaciju.

"Stanja povećane metaboličke potražnje, poput bolesti ili trudnoće, također mogu pridonijeti manjku", dodala je Pennie.

Pojednic navodi da povećan rizik imaju i osobe s dijabetesom te starije osobe, dok pojedini lijekovi, poput diuretika, mogu smanjiti apsorpciju tiamina.

Ipak, teški manjak vitamina B1 danas je relativno rijedak u razvijenim zemljama, dijelom zahvaljujući obogaćivanju određenih prehrambenih proizvoda.

Može li se unijeti previše vitamina B1?

Stručnjaci tvrde da nema velikog razloga za zabrinutost zbog prekomjernog unosa tiamina.

"Vrlo je rijetko unijeti previše tiamina jer se višak obično izlučuje mokraćom, a toksičnost je neuobičajena čak i pri uzimanju dodataka prehrani", rekla je Pojednic.

Dodaje da je za većinu ljudi puno važnije osigurati redovit unos nego brinuti o višku.

Kako povećati unos vitamina B1?

Preporučeni dnevni unos tiamina za odrasle muškarce iznosi 1.2 mg, a za žene 1.1 mg dnevno.

Namirnice bogate vitaminom B1 uključuju leću, svinjetinu, kruh i žitarice od cjelovitog zrna te ribu poput pastrve i lososa.

Ako osjećate izražen umor, pripadate rizičnoj skupini ili vam prehrana nije dovoljno raznolika i nutritivno bogata, stručnjaci savjetuju razgovor s liječnikom o mogućem manjku vitamina B1. Nadoknada tiamina može imati važan pozitivan učinak na energiju, živčani sustav i funkciju mozga.