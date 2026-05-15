Mladi vratar Angole postao hit na internetu: “Nema šanse da ima 16 godina”

Mladi angolski vratar Gelson Dala proglašen je igračem utakmice nakon remija Angole i Malija (0:0) na otvaranju Afričkog kupa nacija do 17 godina, no njegova sjajna predstava ubrzo je pala u drugi plan zbog reakcija na društvenim mrežama.

Šesnaestogodišnji vratar imao je nekoliko ključnih obrana kojima je sačuvao svoju mrežu netaknutom i zasluženo osvojio nagradu za najboljeg igrača susreta. Ipak, fotografija s dodjele priznanja ubrzo je postala viralna jer su brojni korisnici interneta počeli komentirati njegov izgled.

Mnogi smatraju kako Dala izgleda znatno starije od službeno prijavljenih 16 godina pa su društvene mreže preplavili komentari i šale. Među njima su se našli i oni poput: “Taj je igrao na Svjetskom prvenstvu 2006.”, “Ima 16 godina radnog staža” ili “Unuk mu ima 16 godina”.

Cijela priča ponovno je otvorila raspravu o mogućem lažiranju dobi na juniorskim natjecanjima, temi koja već godinama prati afrički nogomet. Ipak, organizatori natjecanja zasad nisu doveli u pitanje službenu dob mladog vratara.

Portugalski mediji podsjećaju kako su i ranije postojale slične kontroverze oko pojedinih afričkih nogometaša, uključujući slučajeve Carlosa Poncka i Alamare Djabija.

Dodatnu zanimljivost izazvala je činjenica da mladi vratar dijeli ime i prezime s poznatijim angolskim reprezentativcem Gelson Dala, 29-godišnjim napadačem koji je tijekom karijere igrao za Sporting CP i Rio Ave FC, a danas nastupa za Al-Wakrah SC.

Unatoč viralnim reakcijama, mladi vratar bio je jedan od najzaslužnijih za bod Angole protiv Malija. Nakon prvog kola obje reprezentacije imaju po bod u skupini C, dok vodi Tanzanija nakon pobjede 3:0 protiv Mozambika.