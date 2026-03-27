Oštro osuđujemo izjavu saborskog zastupnika Igora Peternela o femicidu ‘To nije ubojstvo žene zato što je žena, nego zato što je netko lud, isprovociran, manijakalan’, izvijestili su iz Zajednice žena Katarina Zrinski HDZ Split.

- Vlada Republike Hrvatske provela je značajne promjene u zakonodavnom okviru s ciljem snažnije zaštite žena od nasilja, osobito nasilja u obitelji i partnerskim odnosima.

Ono što je danas najpotrebnije jest dodatno podizanje svijesti u društvu o nasilju nad ženama, kao i jačanje osjećaja odgovornosti svih nas da reagiramo kada se žene prikazuje kao one koje su svojim ponašanjem „isprovocirale” nasilje ili čak vlastito ubojstvo.

Žena nije i ne može biti odgovorna za nasilje koje se nad njom počini. Niti jedno ponašanje ne može i ne smije biti opravdanje za počinjenje kaznenog djela femicida.

Takav oblik viktimizacije žena civilizacijski je neprihvatljiv i kao društvo ga moramo jasno i nedvosmisleno odbaciti - stoji u priopćenju Zajednice žena Katarina Zrinski HDZ Split.