Žena na Korčuli se sama porodila i ostavila bebu u košari. Dijete prebačeno helikopterom u Split

Na otoku Korčuli, u predjelu Krmača u Lumbardi, zabilježen je nesvakidašnji i potresan slučaj — Filipinka je porodila samu sebe, novorođenče je stavila u košaru i ostavila ga pokraj kuće u kojoj je smještena, piše Slobodna Dalmacija.

Neslužbeno doznajemo da državljanka Filipina već dvije godine legalno boravi i radi na Korčuli, rodila je u nedjelju na slobodan dan, a nakon što je dijete napustila, tri se puta vraćala na to mjesto provjeravajući kako je beba.

Zvuči kao filmski scenarij, no događaj je potvrdio i ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije Luka Lulić, koji ističe da su timovi hitne pomoći Ispostave Korčula te večeri intervenirali i zbog novorođenčeta i zbog žene:

„Novorođenče je helikopterom prevezeno u KBC Split, a ženska osoba vozilom Hitne pomoći u pratnji liječnika prebačena je u Opću bolnicu Dubrovnik“, izjavio je Lulić.

Iako se u prvi mah vjerovalo da je žena rodila između dvije smjene, prema najnovijim informacijama u nedjelju je imala slobodan dan. Trudnoću je, kažu, krila od svih, uključujući poslodavca i cimere. Nitko nije znao ni slutio da je trudna, a trudovi su je uhvatili dok je bila sama u kući.

Neslužbeno doznajemo da je dijete rođeno zdravo, s maksimalnom Apgar ocjenom 10/10, a trenutačno je pod liječničkom skrbi u splitskoj bolnici. Majka se navodno nalazi na psihijatrijskom odjelu dubrovačke bolnice, a upućeni tvrde da namjerava preuzeti skrb nad djetetom čim se stanje razjasni. Niti jednu od ovih informacija zasad nismo uspjeli potvrditi, no to su priče koje kruže Korčulom.

O identitetu oca djeteta se ne govori mnogo, osim što izvori tvrde da je riječ o Filipincu, ali ne o suprugu — jer žena iza sebe navodno ima muža i dijete na Filipinima. Emotivno kompleksna i pravno osjetljiva situacija sada je u rukama socijalnih službi i policije, no od PU dubrovačko-neretvanske još nismo dobili odgovor provode li kaznenu istragu ili se provode obavezne mjere utvrđivanja okolnosti i zaštite djeteta.

I dok traje istraga, poslodavac je, kažu izvori, u potpunom šoku. Filipinka je, kažu, skromna, radišna i povučena, a poslodavac nije imao pojma da je trudna. Iako nema pravne odgovornosti, navodno se samoinicijativno javio policiji te nudi pravnu, financijsku i ljudsku pomoć kako bi se dijete vratilo majci.

Brojna pitanja i dalje ostaju otvorena – od moguće odgovornosti agencije za zapošljavanje stranih radnika u Hrvatskoj, do sudbine novorođenčeta i Filipinke. Ako je istina da u rodnoj zemlji ima obitelj, postavlja se pitanje reakcije supruga i osude okoline. Navodno majka želi biti s djetetom zbog čega se i vraćala na mjesto gdje ga je ostavila, ali se našla u bezizlaznoj situaciji. Poslodavac je, kažu Korčulani, s druge strane odlučan da svojoj djelatnici pomogne i da spoji majku i dijete, no do nje zasad navodno ne može doći. Tu je također i pitanje uvoza stranih radnika i odvajanja od obitelji, je li realno očekivati od ljudi da budu odvojeni od supružnika npr. dvije godine kao što je ovdje slučaj?

Ono što zasad znamo jest da je sustav reagirao brzo, otočna zajednica, inače nenaviknuta na ovakve slučajeve, žali za tužnom sudbinom majke i divi se malom dječaku koji je usprkos svemu – preživio!