Žena mjesec dana jela samo meso: Evo rezultata

Janis Luize Rocha Leites (30) iz San Diega tvrdi da joj je prehrana temeljena isključivo na mesu i životinjskim proizvodima potpuno promijenila život. Kaže da je u 30 dana izgubila devet kilograma te primijetila niz drugih pozitivnih promjena.

Nakon 30. rođendana, kako navodi, nije bila zadovoljna svojim tijelom ni izgledom kože. Osjećala je manjak energije, a godinama je isprobavala različite dijete. Dvije je godine bila vegetarijanka, no i dalje su je mučile kožne promjene i prorjeđivanje kose.

Preokret nakon razgovora s prijateljem

Kaže da je odluku o promjeni prehrane donijela nakon susreta s prijateljem koji joj je ispričao da se hrani isključivo životinjskim proizvodima. Odlučila je isprobati tzv. karnivorsku dijetu te istodobno prestala konzumirati alkohol.

Tijekom 30 dana, tvrdi, izgubila je oko devet kilograma. Navodi da je nestala želja za slatkim, da se više ne osjeća naduto te da ima više energije. Kaže i da su joj se poboljšali koža i kosa, a spominje i stabilizaciju menstrualnog ciklusa.

Njezin jelovnik najčešće uključuje jaja, različite vrste mesa i juhu od kostiju, dok izbjegava povrće, voće i žitarice.

Stručnjaci upozoravaju na rizike

Iako pojedinci navode pozitivna iskustva, stručnjaci ističu da ovakav način prehrane zahtijeva oprez. Dugotrajno izbjegavanje vlakana i biljnih namirnica može negativno utjecati na probavu i crijevnu mikrobiotu.

Visok unos zasićenih masti može povećati rizik od kardiovaskularnih bolesti, dok pretjerani unos proteina i purina može povećati rizik od bubrežnih kamenaca i opteretiti jetru i bubrege.

Stručnjaci također upozoravaju na mogućnost nedostatka vitamina i minerala koji se prirodno nalaze u voću i povrću, poput vitamina C, folne kiseline i antioksidansa.

Budući da ne postoje dugoročne znanstvene studije koje bi potvrdile sigurnost karnivorske dijete, liječnici savjetuju da se ovakav režim provodi isključivo uz stručni nadzor, osobito kod osoba s kroničnim bolestima ili metaboličkim poremećajima.