Žena koja je rodila u WC-u na Paklenici ipak priznala da je znala da je trudna

Hrvatska gorska služba spašavanja u subotu je pomogla stranoj turistkinji pri porodu u objektu Lugarnica u Nacionalnom parku Paklenica. Do danas se smatralo da trudnica nije znala za trudnoću, budući da je to izjavila sama turistkinja, ali čini se istina ipak drugačija.

Nakon što se majka porodila prebačena je s djetetom u Opu bolnicu Zadar, iz koje je majka na vlastiti zahtjev otpuštena u nedjelju, a beba je danas otpuštena iz bolnice.

Iako je majka otpuštena u nedjelju, i u ponedjeljak i danas posjetila je dijete koje je dobrog zdravstvenog stanja. Mlada majka danas je u zadarskoj bolnici posjetila bebu u pratnji svoje majke i obiteljskog prijatelja. Dijete bi trebalo biti otpušteno iz bolnice tijekom dana ili najkasnije sutra te se se s majkom zaputiti u Luksemburg.

Liječnicima ipak priznala da je znala za trudnoću

Iz bolnice su ispričali kako im je 22-godišnja majka ipak priznala da je znala za trudnoću.

"Mi smo bili zatečeni izjavom da nije znala za trudnoću. Poslije nam je ipak rekla da je znala, a ima i dosta slika na društvenim mrežama na kojima se vidi kako se ipak odijeva da bi sakrila ipak vidljive znakove trudnoće. Nismo tu da dajemo ocjene, dijete je dobro. Majka u dobroj formi.

Državljanka je EU dakle nisu ni sporni troškovi bolnice, na kraju za porod je to i manja stavka. Ali zašto po Velebitu ići po takvim uvjetima nismo mi koji trebamo postavljati takva pitanja. Bebica je dobro, pretrage su sve odrađene, ipak će ostati kod nas dan dva, i to nije ništa strašno", rekli su za 24 sata iz bolnice.

Prijatelj njenog oca Boris kod kojeg je ljetovanja u Karinu nedaleko Obrovca novinarima je kazao da je nedavno prekinula s dečkom s kojim je zatrudnila te da je s novim dečkom došla na ljetovanje, a na Paklenici je u WC-u rodila bebu. Trudnoću je očito krila i od obitelji.

Očev prijatelj kod kojeg je ljetovala: Svi smo još uvijek u šoku, nitko od nas nije znao da je trudna

"Svi smo još uvijek u šoku, ali najvažnije da je sve dobro završilo, da je malena dobro. Sve drugo će se riješiti. Obitelj poznajem već godinama, Natashin otac i ja smo zajedno radili u Luksemburgu i ovo je prvi put da su posjetili Hrvatsku. Veliki su obožavatelji Winnetoua i zato smo organizirali taj izlet na Velebit. Nitko od nas, ni u najluđim snovima, nije mogao zamisliti da će se dogoditi ovo što se dogodilo, da ćemo se vratiti s djetetom. Ljudi nas pitaju zašto smo trudnicu vodili na planinu. Pa nitko od nas nije znao da je trudna, shvatite, situacija je za svih bila šokantna. Pogotovo za njezine roditelje i sadašnjeg dečka s kojim se u vezi nekoliko mjeseci", rekao je Boris za zadarski.hr.

Ispričao je što se točno događalo kod lugarnice.

"Kad smo stigli do lugarnice, ona se požalila da joj nije dobro. Jako je povraćala, ali pretpostavili smo da joj je pozlilo od uspona. Ništa posebno na njoj se nije vidjelo, pa vidite je i danas, svega nekoliko dana kasnije. Međutim, porod je već bio počeo, a moja žena i njezina majka bile su babice. Ubrzo je došla ekipa iz Parka, a onda i sve druge službe. Meni je još uvijek sve to nevjerojatno, objašnjenja nema ni njezina obitelj. Je li ona to zatomila, je li tajila, teško je govoriti i njezinima najbližima, a kamoli nama. Ponavljam, najvažnije da je beba dobro. Sve drugo je život i iznenađenja koje on donosi, u ovom slučaju to je ova malena djevojčica". kaže Boris.