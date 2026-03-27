Žena koja je mijenjala književnost i razbijala mitove: Na današnji dan rođena je Dubravka Ugrešić

Na današnji dan, 27. ožujka 1949., u Kutini je rođena Dubravka Ugrešić, jedna od najznačajnijih hrvatskih i europskih književnica druge polovice 20. i početka 21. stoljeća. Njezino stvaralaštvo, obilježeno postmodernističkim postupcima, ironijom i snažnim društvenim angažmanom, duboko je utjecalo na suvremenu književnost i način na koji danas promišljamo identitet, kulturu i politiku.

Odrasla u Kutini u obitelji mješovitog podrijetla, s majkom Bugarkom, Ugrešić je rano razvila interes za pitanja identiteta i pripadnosti – teme koje će kasnije obilježiti njezin opus.

Studirala je komparativnu književnost i ruski jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je potom radila gotovo dva desetljeća. Već tada paralelno gradi i književnu karijeru, ističući se kao autorica koja se ne uklapa u ustaljene obrasce.

Širu prepoznatljivost stekla je romanom Štefica Cvek u raljama života iz 1981. godine, duhovitom i ironičnom dekonstrukcijom ženskih stereotipa i trivijalne književnosti, koji je ubrzo postao kultno djelo i dobio filmsku adaptaciju.

Njezina pozicija dodatno je učvršćena romanom Forsiranje romana reke iz 1988. godine, za koji je iste godine dobila prestižnu NIN-ovu nagradu, postavši pritom prva žena kojoj je to priznanje dodijeljeno. Time je već tada potvrđena kao jedno od najvažnijih imena jugoslavenske književnosti.

Ugrešić nije bila samo romanopisac – njezini eseji predstavljaju jedan od najsnažnijih intelektualnih glasova svoga vremena. U zbirkama Kultura laži i Karaoke kultura oštro analizira rat, nacionalizam, medije i konstrukciju stvarnosti.

Upravo zbog takvog angažmana njezino pisanje često prelazi granice književnosti i ulazi u prostor društvene kritike.

Egzil kao sudbina i tema

Početkom 1990-ih, tijekom raspada Jugoslavije, Ugrešić otvoreno kritizira nacionalizam, zbog čega postaje meta javnih napada i društvene stigmatizacije. Godine 1993. napušta Hrvatsku i odlazi u egzil, koji će trajno obilježiti njezin život i rad.

Iz tog iskustva nastaju neka od njezinih najvažnijih djela, poput romana Muzej bezuvjetne predaje i Ministarstvo boli, u kojima istražuje raseljenost, gubitak doma i fragmentirani identitet.

Kasnija djela, među kojima se ističu Baba Jaga je snijela jaje i Lisica, dodatno potvrđuju njezin status autorice koja vješto spaja mit, autobiografiju i teoriju književnosti.

Međunarodni ugled i nagrade

Zahvaljujući originalnosti i intelektualnoj hrabrosti, Ugrešić je stekla međunarodni ugled. Uz NIN-ovu nagradu, dobitnica je i niza važnih priznanja, među kojima se ističu nagrada Heinrich Mann iz 2000. godine, nagrada Jean Améry iz 2012. te prestižna Neustadtova nagrada za književnost iz 2016. godine.

Njezina djela prevedena su na više od dvadeset jezika, čime je postala jedna od rijetkih autorica iz regije s istinski globalnim dosegom.

Ugrešić je dosljedno odbijala nacionalne etikete, nazivajući se postnacionalnom spisateljicom. Njezino pisanje razotkriva mehanizme kolektivnih identiteta i ideologija, ali istovremeno nudi duboko humanističku perspektivu pojedinca u svijetu stalnih promjena.

Živjela je i radila u brojnim europskim i američkim gradovima, a trajno se nastanila u Amsterdamu, gdje je nastavila pisati i predavati.

Glas koji i dalje odjekuje

Dubravka Ugrešić preminula je 17. ožujka 2023. godine u Amsterdamu, ostavivši iza sebe impresivan opus koji i dalje izaziva, inspirira i potiče na razmišljanje.

Njezino nasljeđe nije samo književno, nego i intelektualno i moralno. U vremenu koje često traži jednostavne odgovore, njezini tekstovi nude složenost, ironiju i beskompromisnu kritiku.

I danas njezina djela ostaju aktualna. U svijetu obilježenom migracijama, krizama identiteta i političkim podjelama, glas Dubravke Ugrešić i dalje snažno odjekuje – kao podsjetnik na važnost slobode mišljenja i snagu književnosti da razumije stvarnost, ali i da joj se suprotstavi.