Žena iz Omiša prevarena, a mislila je da ulaže novac u kriptovalute

Policijski službenici Policijske postaje Omiš zaprimili su 1. prosinca 2025. godine prijavu 68-godišnjakinje koja je navela da je tijekom rujna 2023. godine stupila u kontakt s nepoznatom osobom putem interneta, nakon čega je bila potaknuta na ulaganje u kriptovalute putem jedne internetske platforme.

Prema prijavi, oštećena je na nagovor nepoznate osobe uplatila iznos od 250 eura u kriptovalute preko platforme za trgovanje. Nakon toga je uočila da je s njezina bankovnog računa, bez njezina znanja i odobrenja, podignut iznos od 8.500 eura, zbog čega je posumnjala da je bila žrtva prijevare.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku radi utvrđivanja identiteta počinitelja i svih okolnosti prijavljenog događaja.