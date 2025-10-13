Žena iz Dalmacije oglasila da prodaje 'mužev Porsche' Cayenne. I to u boji koja je hit ove jeseni

Kad se razvod pretvori u luksuzni deal. Tim riječima najbolje je opisati oglas objavljen na Njuškalu u kojem Barbara navodi da prodaje mužev Porsche Cayenne 3,6 V6, automatik, full oprema, bordo boja i panoramski krov.
U oglasu objavljenom prije tri dana, navodi da je sve redovito održavano i u odličnom mehaničkom te vizualnom stanju.
Dakle, automobil je spreman za nove avanture. Sad samo treba novog vlasnika (ili vlasnicu) koji želi osjećaj slobode i brzine u isto vrijeme.
Bonus za brze ruke: set zimskih guma vrijedan 2.000 € ide gratis! Barbara kaže da joj više ne trebaju dva auta jer se razvodi…
Ako želite malo luksuza i osmijeha u jednom paketu, ovo je prilika koja ne dolazi svaki dan.
