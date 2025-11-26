Žena (74) palila otpad, požar se proširio na kapelicu. Zaradila kaznenu prijavu

U Policijskoj postaji Šibenik je provedeno kriminalističko istraživanje nad 74-godišnjakinjom osumnjičenom za dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičena dana, 12. studenoga u poslijepodnevnim satima u mjestu Kruševo, prilikom spaljivanja biljnog otpada izazvala požar, uslijed čega je došlo do nekontroliranog širenja požara koji je zahvatio podrum kapele Gospe od Zdravlja, a tom prilikom su unutar podrumske ostave izgorjele drvene bačve, poklopci i drugi drveni predmeti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Požar je od strane djelatnika DVD Primošten ugašen u 20,26 sati.

U navedenom događaju nije bilo ozlijeđenih osoba.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičene 74-godišnjakinje podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.