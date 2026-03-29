Žena (64) u Stubičkim Toplicama uzgojila gotovo 11 kilograma marihuane

Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru podiglo je optužnicu protiv 64-godišnje hrvatske državljanke zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Tužiteljstvo navodi da je žena na području Stubičkih Toplica uzgojila gotovo 11 kilograma marihuane.

Prema optužnici, okrivljena je do studenog 2021. godine zasadila veći broj sadnica indijske konoplje. U zatvorenom prostoru instalirala je uređaje za svjetlost i ventilaciju, stvarajući uvjete za umjetni uzgoj biljaka.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tužiteljstvo tvrdi da je od te proizvodnje nastalo najmanje 10.849 grama marihuane, a žena je drogu prodavala ili davala u zamjenu za obavljanje raznih poslova. Optužnica je podignuta pred Općinskim sudom u Zlataru.