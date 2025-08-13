Žena (52) usred dana pucala iz ilegalnog pištolja

Policijski službenici Policijske uprave primorsko-goranske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 52-godišnjom hrvatskom državljankom, osumnjičenom za kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Prema utvrđenim sumnjama, 11. kolovoza u poslijepodnevnim satima, na području Bakra, iz vatrenog oružja koje je neovlašteno posjedovala ispalila je hitac, čime je ugrozila život i imovinu drugih osoba. U incidentu, srećom, nije bilo ozlijeđenih.

Po završetku istraživanja, osumnjičena je uz kaznenu prijavu predana pritvorskom nadzorniku nadležnom državnom odvjetništvu. Također, prekršajno je sankcionirana zbog neovlaštenog posjedovanja oružja, sukladno Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana.