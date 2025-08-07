Žena (51) krala po plažama: Policija otkriva što je bila meta ove serijske kradljivice

Policijski službenici Policijske postaje Hvar dovršili su kriminalističko istraživanje nad 51- godišnjakinjom za koju je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinila dva kaznena djela krađa i time spriječili mogućnost većeg broja krađa s plaža u Jelsi.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je u ponedjeljak, 4. kolovoza u Jelsi na plaži oštećenom otuđila torbicu u kojoj se nalazio novčanik s dokumentima, novac i dva mobitela, a jučer, 6. kolovoza oko 16 sati s plaže od oštećenog otuđila torbu u kojoj su se nalazile osobne stvari, mobiteli, novčanik i dokumenti. Oštećeni je uskoro pronašao torbu, ali u njoj nije bilo novčanika. Istoga dana policijski službenici su uhitili žensku osobu kod koje se nalazio otuđeni novčanik s karticama koji je vraćen vlasniku.

Protiv 51-godišnjakinje će biti podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu.