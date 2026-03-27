Želiš postati vojni pilot? MORH traži nove časnike

Ministarstvo obrane RH raspisalo je javni natječaj za prijam kandidata i kandidatkinja za časnike/časnice – vojne pilote.

Natječaj je objavljen na službenoj stranici MORH-a.

Prema objavi, MORH traži osobe koje ispunjavaju opće uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske, a moraju imati minimalno završeni sveučilišni prijediplomski studij ili stručni studij bilo kojeg usmjerenja. Dob kandidata ne smije prelaziti 27 godina do kraja 2026. godine.

Kandidati koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja moraju proći temeljno vojno osposobljavanje, uključujući selekcijsko letenje. Nakon uspješnog školovanja kandidati stječu čin časnika i raspoređuju se na časničku dužnost u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Prijave se podnose u roku od 14 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Središnjice za upravljanje osobljem Ministarstva obrane u Zagrebu. Uz prijavu kandidati moraju priložiti životopis, dokaz o obrazovanju, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, dokaz o hrvatskom državljanstvu i potvrdu da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.