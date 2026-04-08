Želiš biti policajac? MUP raspisao natječaj za 2026./2027.

Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je natječaje za upis u Policijsku školu „Josip Jović“ te za program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u školskoj godini 2026./2027.

U Policijsku školu planira se upis 150 učenika u treći razred, od čega 130 za potrebe MUP-a i 20 za potrebe Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Prijaviti se mogu kandidati koji su završili ili pohađaju drugi razred srednje škole, imaju najmanje dobar uspjeh i vladanje te nisu stariji od 19 godina na početku nastave.

Istodobno, MUP planira upis 550 polaznika u program obrazovanja odraslih, nakon kojeg se kandidati zapošljavaju u policiji.

Za ovaj program mogu se prijaviti osobe koje imaju završenu srednju školu i nisu starije od 28 godina, uz uvjet da zadovoljavaju psihičke, tjelesne i sigurnosne kriterije.

Odabir kandidata temelji se na školskom uspjehu, provjerama psihofizičkih sposobnosti, motivacijskom razgovoru i procjeni osobne dostojnosti.

Prijave se podnose putem sustava e-Građani ili poštom, a kandidati će o daljnjim koracima biti obaviješteni putem službenih kanala.

Natječaj za Policijsku školu otvoren je do 31. srpnja, dok se za program obrazovanja odraslih prijave zaprimaju do 28. kolovoza.