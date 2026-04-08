Close Menu

Želiš biti policajac? MUP raspisao natječaj za 2026./2027.

Natječaj za Policijsku školu otvoren je do 31. srpnja, dok se za program obrazovanja odraslih prijave zaprimaju do 28. kolovoza

Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je natječaje za upis u Policijsku školu „Josip Jović“ te za program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u školskoj godini 2026./2027.

U Policijsku školu planira se upis 150 učenika u treći razred, od čega 130 za potrebe MUP-a i 20 za potrebe Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prijaviti se mogu kandidati koji su završili ili pohađaju drugi razred srednje škole, imaju najmanje dobar uspjeh i vladanje te nisu stariji od 19 godina na početku nastave.

Istodobno, MUP planira upis 550 polaznika u program obrazovanja odraslih, nakon kojeg se kandidati zapošljavaju u policiji.

Za ovaj program mogu se prijaviti osobe koje imaju završenu srednju školu i nisu starije od 28 godina, uz uvjet da zadovoljavaju psihičke, tjelesne i sigurnosne kriterije.

Odabir kandidata temelji se na školskom uspjehu, provjerama psihofizičkih sposobnosti, motivacijskom razgovoru i procjeni osobne dostojnosti.

Prijave se podnose putem sustava e-Građani ili poštom, a kandidati će o daljnjim koracima biti obaviješteni putem službenih kanala.

Natječaj za Policijsku školu otvoren je do 31. srpnja, dok se za program obrazovanja odraslih prijave zaprimaju do 28. kolovoza.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0